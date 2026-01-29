У 2014 році вдалося уникнути колапсу в енергетиці, хоча в бюджеті не було коштів, - Порошенко
Про це він сказав після засідання Шевченківського райсуду, який продовжує розгляд "вугільної справи".
Що відомо?
За словами Порошенка, ця справа є винятково політичною, і на тлі ситуації з критичною інфраструктурою виглядає абсурдною спробою влади відволікти увагу від корупційних скандалів.
"Всі забули, що у 2014 році температура була така сама, мінус 20-25. Грошей в державній казні було нуль. І плани агресора аж ніяк не відрізнялися. Бо додатково до ракетно-артилерійських, мінометних атак на генерацію, я маю на увазі і ТЕЦ в Щасті, і ТЕЦ у Слов’янську, у Вугледарі, генерація була де-факто блокована.
І ми наполегливою роботою – президент, уряд, влада – захистили від цього. За 11 років дехто забув, що були віддані накази, щоб вугілля закуповувалося по ціні, вдвічі нижчій від альтернативного, на українській території, в українських шахт, в українських виробників. І тим самим уникнули ризику "холодомору". Хотів би нагадати, що саме в цей час Росія зупинила відвантаження вугілля з російської території, з Кузбасу. Всі контракти були зірвані. Постачання вугілля припинено. Вони в 2014-му чекали того, чого добилися сьогодні", - пояснив лідер "ЄС".
Порошенко нагадав про скандал із "Міндічгейтом", ситуацію зі "слугою народу" Кісєлем, якого підозрюють в отриманні хабарів за голосування та про ексголову СБУ Баканова, проти якого відкрили провадження за корупцію.
"Хто їм допоміг втікати? Міндічу, Баканову, "Шугармену"? Прикордонна служба України. По Порошенку вони застосовували так званий "тревел-бан", коли Дейнеко особисто керував процесом незаконного недопуску Порошенка, що й було визнано рішенням апеляційного суду, яке набрало законної сили. Де зараз пан Дейнеко? Втік з посади", - додав п'ятий президент.
"Мені здається, ми живемо у двох світах. Вони, вся ця кодла – крадуть і руйнують Україну. 11 років тому ми врятували країну від "холодомору". 11 років тому ми билися за територіальну цілісність держави, почали будівництво армії. 11 років тому я підписав Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми підписали поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.
І ми зупинили війну Мінськими угодами. Купили, вичавили, видавили час, який дозволив нам збудувати державу, збудувати Збройні Сили, збудувати церкву, збудувати націю, яка дозволила зруйнувати путінський сценарій ліквідації України. Вони нам заважали, заважають і будуть заважати це робити. І сьогодні ж на засіданні суду, на жаль, це продемонстрували", - підсумував Порошенко.
бо він може навіть найняти людей шоб привезли міндічів сюди
але він як завжди вибрав шлях судів та домовленностей
нічому життя не навчило
Коментарі там - стенограма з божевільні. У скажених прибічників Зеленського буквально істерика - у ЛІДЕРА СВІТУ низький рейтинг! Ви що! Це ж замах на таку прекрасну реальність! Може, ще й не перевиберемо «богомданного» ******* націі?! Хай впродовж третього терміну «дореформує» залишки країни…
Хтось пише: це у порохоботів агонія.. І кілька оцих регочучих смайлів - таких, що морда навстіж - 🤣.
Я, коли бачу ці смайли у такому контексті, подумки беру шампур вцд шашлика і акуратно запихаю реготуну у пащеку. Трішки попускає.
Це не народ, це розумові огризки. Не життя живуть, а проходять щоденний квест на виживання, кмітливість і везучість: сховатися від ракети, зігріти дитину, накалапуцяти якогось їдла…
З новин - у перспективі продовження війни, здорожчання геть усього, тотальна економія, як нам акуратно озвучують, уже на 150 років наперед… Оце, блд, здобули!
Але головна турбота розумових огризків - щоб більше не «барига». При якому вони дупля не відбивали, що у країні війна, і є переселенці, і є закатовані, і є Герої…
Справжній вирок і фатальна розвʼязка для країни - оці зубожілі пролетарії.
Будуть блювати і їсти своє блювотиння, але триматимуться за наскрізь брехливий образ Зеленського, по факту - зрадника і корупціонера найвищої проби.
Театр абсурду якийсь!
Інколи думаю, що президенту в 2014-ому не треба було нічого робити - якби країна замерзла без вугілля тоді, а потім ще й втратила заощадження у пограбованому Приватбанку в 2015-му, то може не проголосувала б так у 2019 році.
Вибачте, друзі, це мої сумні роздуми після чергового засідання суду у вугільній справі.
Насправді восени 2014 року, в розпал енергетичної кризи, віялових відключень, аномально холодної погоди та блокади Росії влада свідомо вирішила купувати антрацит на державних шахтах, які були зареєстровані на підконтрольній території. Це ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» і ДП «Луганськвугілля».
Ці шахти платили податки в бюджет України, а шахтарі, що добували вугілля на окупованих територіях, мали змогу отримувати зарплати та годувати свої родини.
Звинувачення на адресу Порошенка вигадане Портновим. Записи голосів Бігусу підкинули, тупо використавши його для політичної розправи. Чий там голос сказати не можна, бо Бігус оригінали записів та носіїв так і не надав. Думаю в нього їх ніколи і не було.
За наші гроші купував суддів-прокурорів. І знову до корита пнешся?
Тридцятирічні пенсіонери? А хто-хто їх допустив? Бажано з пруфами.
Порошенківські ЗМІ (і сам Порох, і наближені до нього функціонери) жодного поганого слова про особисто Яценюка і його команду не сказали! А те що окремі члени БПП піддалися на агітацію Бені (наприклад, покійний Герой війни, тому його прізвище не згадую) - так ото все наслідки беніної агітації.
А чому ти дивуєшся, що беніні люди були в БПП? Ото найяскравші з них - Насіров, Томенко і Павелко. Ще був один, прізвище забув, все після 21/04.2019р. намагався стати представником Зе в ВР - не прокатило йому.
Основні деталі голосування 16 лютого 2016 року:
Голоси БПП: 97 - «за», 10 - утрималися, 10 - не голосували, інші були відсутні.Ініціатор: Проєкт постанови вніс голова фракції БПП Юрій Луценк.
Початок політичної боротьби за Верхну Раду. Порошенко якраз відмовився від попутчиків і повернув чисто партію "Солідарність", без всіх інших з коаліції, навіть тих, які були разом весь період їхньої влади, але могли завадити його партії пройти в ВР (Яценюк-камікадзе - один з таких). Яценюк якраз в ту пору захотів пройти в ВР на власному авторитеті, відновивши свій Фронт змін - який і в кращі часи не мав прхідного рейтингу. Ну, це - типова чвара союзників на одному електоральному полі, нічого більше. До речі, хіба відставка Яценюка могла якимось чином вплинути на позиції Порошенка в 2019-му? А не серіал про Васю (від бені)?
До речі, ці події були в 16-му році, а не в 15-му, коли Беня травив Яценюка на своїх помийках.. А на той час весною 16-го в коаліції БПП+НФ вже було погоджено (прийнято узгоджену позицію), що Яценюк має піти у відставку, його місце займає Гройсман, а місце Гройсмана - Парубій.
Якщо тобі досі невідомо - то нагадаю давню істину: реформатори - це камікадзе. Їхнє завдання - зробити політичні реформи, і піти в політичне небуття. Яценюк повторив шлях Бальцеровича. Він обрав сам свою долю. І за це йому велика подяка.
Ну, а стосовно беніних кадрів - гугли сам. Томенко, між іншим, був знятий з нардепів саме тому, що вийшов з БПП.
Короче, ти сильно забрехався. Та пізно мені тебе розвінчувати. Треба лягати спати.