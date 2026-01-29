УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8578 відвідувачів онлайн
Новини Вугільна справа проти Порошенка
4 031 149

У 2014 році вдалося уникнути колапсу в енергетиці, хоча в бюджеті не було коштів, - Порошенко

Вугільна справа: Порошенко зробив заяву після суду

У 2014 році вдалося уникнути енергетичного колапсу, попри те, що в державному бюджеті не було.

Про це він сказав, що після засідання Шевченківського райсуду, який продовжує розгляд "вугільної справи", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами Порошенка, ця справа є винятково політичною, і на тлі ситуації з критичною інфраструктурою виглядає абсурдною спробою влади відволікти увагу від корупційних скандалів.

Також читайте: Небо України відкрите не лише через вдосконалення ракет РФ, а й через корупцію, - Порошенко

"Всі забули, що у 2014 році температура була така сама, мінус 20-25. Грошей в державній казні було нуль. І плани агресора аж ніяк не відрізнялися. Бо додатково до ракетно-артилерійських, мінометних атак на генерацію, я маю на увазі і ТЕЦ в Щасті, і ТЕЦ у Слов’янську, у Вугледарі, генерація була де-факто блокована.

І ми наполегливою роботою – президент, уряд, влада – захистили від цього. За 11 років дехто забув, що були віддані накази, щоб вугілля закуповувалося по ціні, вдвічі нижчій від альтернативного, на українській території, в українських шахт, в українських виробників. І тим самим уникнули ризику "холодомору". Хотів би нагадати, що саме в цей час Росія зупинила відвантаження вугілля з російської території, з Кузбасу. Всі контракти були зірвані. Постачання вугілля припинено. Вони в 2014-му чекали того, чого добилися сьогодні", - пояснив лідер "ЄС".

Порошенко нагадав про скандал із "Міндічгейтом", ситуацію зі "слугою народу" Кісєлем, якого підозрюють в отриманні хабарів за голосування та про ексголову СБУ Баканова, проти якого відкрили провадження за корупцію.

"Хто їм допоміг втікати? Міндічу, Баканову, "Шугармену"? Прикордонна служба України. По Порошенку вони застосовували так званий "тревел-бан", коли Дейнеко особисто керував процесом незаконного недопуску Порошенка, що й було визнано рішенням апеляційного суду, яке набрало законної сили. Де зараз пан Дейнеко? Втік з посади", - додав п'ятий президент.

Також дивіться: Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Мені здається, ми живемо у двох світах. Вони, вся ця кодла – крадуть і руйнують Україну. 11 років тому ми врятували країну від "холодомору". 11 років тому ми билися за територіальну цілісність держави, почали будівництво армії. 11 років тому я підписав Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми підписали поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

І ми зупинили війну Мінськими угодами. Купили, вичавили, видавили час, який дозволив нам збудувати державу, збудувати Збройні Сили, збудувати церкву, збудувати націю, яка дозволила зруйнувати путінський сценарій ліквідації України. Вони нам заважали, заважають і будуть заважати це робити. І сьогодні ж на засіданні суду, на жаль, це продемонстрували", - підсумував Порошенко.

Читайте: Порошенко та єврокомісарка Кос обговорили прискорення євроінтеграції України

Автор: 

Порошенко Петро (14961) енергетика (3762)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
З божевільними марно говорити. Вибрали Зе тому що "маладой і крісівій" тут не було логіки - всього лиш емоції. І вони ніколи не зізнаються що самі знищили країну
показати весь коментар
29.01.2026 16:28 Відповісти
+30
Ніякої помилки нема. Порох каже про той час, коли овоч втік в кацапстан та залишив порожніми бюджетні рахунки.
показати весь коментар
29.01.2026 16:33 Відповісти
+30
Україні ПОТРІБЕН ПОРОХ!!!!
показати весь коментар
29.01.2026 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну тепер для Пороха це вже особисте.
показати весь коментар
29.01.2026 17:14 Відповісти
не схоже
бо він може навіть найняти людей шоб привезли міндічів сюди
але він як завжди вибрав шлях судів та домовленностей
нічому життя не навчило
показати весь коментар
29.01.2026 17:16 Відповісти
Скільки цирку було? Кого посадили? Хоч одне прізвище сюди, будь ласка.
показати весь коментар
29.01.2026 17:20 Відповісти
Всі кого посадив Порошенко, потім відпустив Зеленський!
показати весь коментар
31.01.2026 07:40 Відповісти
*Білорусику*, прізвище хоч одне в студію!
показати весь коментар
31.01.2026 20:28 Відповісти
Єфремов!
показати весь коментар
01.02.2026 07:48 Відповісти
.... побачила у стрічці....
Коментарі там - стенограма з божевільні. У скажених прибічників Зеленського буквально істерика - у ЛІДЕРА СВІТУ низький рейтинг! Ви що! Це ж замах на таку прекрасну реальність! Може, ще й не перевиберемо «богомданного» ******* націі?! Хай впродовж третього терміну «дореформує» залишки країни…
Хтось пише: це у порохоботів агонія.. І кілька оцих регочучих смайлів - таких, що морда навстіж - 🤣.
Я, коли бачу ці смайли у такому контексті, подумки беру шампур вцд шашлика і акуратно запихаю реготуну у пащеку. Трішки попускає.
Це не народ, це розумові огризки. Не життя живуть, а проходять щоденний квест на виживання, кмітливість і везучість: сховатися від ракети, зігріти дитину, накалапуцяти якогось їдла…
З новин - у перспективі продовження війни, здорожчання геть усього, тотальна економія, як нам акуратно озвучують, уже на 150 років наперед… Оце, блд, здобули!
Але головна турбота розумових огризків - щоб більше не «барига». При якому вони дупля не відбивали, що у країні війна, і є переселенці, і є закатовані, і є Герої…
Справжній вирок і фатальна розвʼязка для країни - оці зубожілі пролетарії.
Будуть блювати і їсти своє блювотиння, але триматимуться за наскрізь брехливий образ Зеленського, по факту - зрадника і корупціонера найвищої проби.

https://t.me/dmytro_chekalkyn/7910 Світлана Самарська
показати весь коментар
29.01.2026 17:23 Відповісти
Це в кремлі так порахували, можна посилання на першоджерело досліджень?
показати весь коментар
29.01.2026 21:43 Відповісти
Знайди тут, на цензорі, опитування КМІС, стосовно рейтингів партій, там саме ці проценти зазначені.

Або відправ на ГО "Справа Громад" штуку грвень, покажи платіжку - тоді я знайду і покажу.
показати весь коментар
29.01.2026 22:42 Відповісти
Країна вимерзає, в Києві через загрозу зупинки каналізації навіть зібралися копати вигрібні ями, рве теплотраси і радіатори в замерзлих домах... Але судять Петра Порошенка, який не дав цьому статися взимку 2014-2015рр.
Театр абсурду якийсь!
Інколи думаю, що президенту в 2014-ому не треба було нічого робити - якби країна замерзла без вугілля тоді, а потім ще й втратила заощадження у пограбованому Приватбанку в 2015-му, то може не проголосувала б так у 2019 році.
Вибачте, друзі, це мої сумні роздуми після чергового засідання суду у вугільній справі.
Насправді восени 2014 року, в розпал енергетичної кризи, віялових відключень, аномально холодної погоди та блокади Росії влада свідомо вирішила купувати антрацит на державних шахтах, які були зареєстровані на підконтрольній території. Це ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» і ДП «Луганськвугілля».
Ці шахти платили податки в бюджет України, а шахтарі, що добували вугілля на окупованих територіях, мали змогу отримувати зарплати та годувати свої родини.
Звинувачення на адресу Порошенка вигадане Портновим. Записи голосів Бігусу підкинули, тупо використавши його для політичної розправи. Чий там голос сказати не можна, бо Бігус оригінали записів та носіїв так і не надав. Думаю в нього їх ніколи і не було.

🗣https://t.me/zelenicholovichky/12341 Віктор Уколов
показати весь коментар
29.01.2026 17:41 Відповісти
Тому, що пиня знав, що Порох вирулить. А шобла здала Південь і всі підходи до України. Карту дивись.
показати весь коментар
30.01.2026 01:45 Відповісти
бред
показати весь коментар
29.01.2026 17:56 Відповісти
А звідки бути тим коштам,коли ти сплачував податки у офшорах через роялті та дивіденди?
показати весь коментар
29.01.2026 18:09 Відповісти
скільки податків він там сплатив?, ну, хоч приблизно? Доводь пруфами.
показати весь коментар
29.01.2026 20:09 Відповісти
А далі пішла судова рехворма,якою ти так гордився. Половина бюджету йде тридцятирічним пенсіонерам з пожиттєвими ой як немаленьким утриманням
За наші гроші купував суддів-прокурорів. І знову до корита пнешся?
показати весь коментар
29.01.2026 18:15 Відповісти
Судова реформа від тої влади була незавершеною, її мали продовжити спадкоємці посад на Банковій та Грушевського. Чому незавершеною? - тому що такі об'ємні речі за один термін представнцького мандату попросту неможливо зробити. Чому непродовжили? - відповідай сам.
Тридцятирічні пенсіонери? А хто-хто їх допустив? Бажано з пруфами.
показати весь коментар
29.01.2026 20:13 Відповісти
Порівняв... батончик з пальцем.
показати весь коментар
29.01.2026 18:24 Відповісти
Порошенко яким боком тоді до економіки? Тоді все витягнув Яценюк, якого порох пізніше і "зїв".
показати весь коментар
29.01.2026 18:29 Відповісти
Тому що речі, за які розказує Порошенко - то були політико-економічні рішення тієї коаліційної влади. Без участі Президента їх здійснити було неможливо. А конкретно екномічну частину, звісно, виконував Яценюк. Тільки з'їв його не Порошенко, а Беня, який тоді був в складі БПП. І у Бені були вагомі причини на те...
показати весь коментар
29.01.2026 20:17 Відповісти
Беня в складі БПП - це щось нове. То це він виносив Яценюка з трибуни за ноги (чи поміжноги)? Порох надіявся, що його фракція буде мати монобільшість і був дуже не задоволений, коли "Народний фронт" Яценюк забрав у нього голоси і він змушений був йти з ними в коаліцію. Але він організував травлю Яценюка і змусив його піти у відставку, щоб призначити віницького корефана Гройсмана. Але економіку в 2014р. витягнув саме Яценюк і не завдяки Порошенку.
показати весь коментар
29.01.2026 22:43 Відповісти
Травлю Яценюка організував Беня на своєму Г+Г.
Порошенківські ЗМІ (і сам Порох, і наближені до нього функціонери) жодного поганого слова про особисто Яценюка і його команду не сказали! А те що окремі члени БПП піддалися на агітацію Бені (наприклад, покійний Герой війни, тому його прізвище не згадую) - так ото все наслідки беніної агітації.

А чому ти дивуєшся, що беніні люди були в БПП? Ото найяскравші з них - Насіров, Томенко і Павелко. Ще був один, прізвище забув, все після 21/04.2019р. намагався стати представником Зе в ВР - не прокатило йому.
показати весь коментар
29.01.2026 22:55 Відповісти
16 лютого 2016 року фракція БПП (Блок Петра Порошенка) переважною більшістю голосів (97 «за» зі 136) підтримала постанову про недовіру уряду Арсенія Яценюка, ініційовану їхнім головою фракції Юрієм Луценком, проте голосів у Раді не вистачило. Хоча фракція вирішила голосувати «за» після засідання, остаточна відставка відбулася пізніше, у квітні 2016 року.
Основні деталі голосування 16 лютого 2016 року:

Голоси БПП: 97 - «за», 10 - утрималися, 10 - не голосували, інші були відсутні.Ініціатор: Проєкт постанови вніс голова фракції БПП Юрій Луценк.
показати весь коментар
29.01.2026 23:10 Відповісти
Ось на додадачу https://lb.ua/news/2019/06/15/429683_yatsenyuk_poroshenko_2014_goda_ustroil.html
показати весь коментар
29.01.2026 23:17 Відповісти
на дату цієї публікації увагу звернув?
Початок політичної боротьби за Верхну Раду. Порошенко якраз відмовився від попутчиків і повернув чисто партію "Солідарність", без всіх інших з коаліції, навіть тих, які були разом весь період їхньої влади, але могли завадити його партії пройти в ВР (Яценюк-камікадзе - один з таких). Яценюк якраз в ту пору захотів пройти в ВР на власному авторитеті, відновивши свій Фронт змін - який і в кращі часи не мав прхідного рейтингу. Ну, це - типова чвара союзників на одному електоральному полі, нічого більше. До речі, хіба відставка Яценюка могла якимось чином вплинути на позиції Порошенка в 2019-му? А не серіал про Васю (від бені)?
показати весь коментар
29.01.2026 23:26 Відповісти
Де тут травля?
До речі, ці події були в 16-му році, а не в 15-му, коли Беня травив Яценюка на своїх помийках.. А на той час весною 16-го в коаліції БПП+НФ вже було погоджено (прийнято узгоджену позицію), що Яценюк має піти у відставку, його місце займає Гройсман, а місце Гройсмана - Парубій.
Якщо тобі досі невідомо - то нагадаю давню істину: реформатори - це камікадзе. Їхнє завдання - зробити політичні реформи, і піти в політичне небуття. Яценюк повторив шлях Бальцеровича. Він обрав сам свою долю. І за це йому велика подяка.
показати весь коментар
29.01.2026 23:19 Відповісти
А Порошенко не був реформатором? Йому не пора в забуття? "Ото найяскравші з них - Насіров, Томенко і Павелко" (с) Томенко ніколи не був Бенін і ніколи не був в БПП Ну а те, що яценюк сам каже, що порох виділив 30 млн. $ щоб його звалити, то це не травля, це так собі, щоб його рідбадьорити
показати весь коментар
29.01.2026 23:32 Відповісти
Рейтинг Порошенка бачив? Не здогадуєшся, чому такий?
Ну, а стосовно беніних кадрів - гугли сам. Томенко, між іншим, був знятий з нардепів саме тому, що вийшов з БПП.
Короче, ти сильно забрехався. Та пізно мені тебе розвінчувати. Треба лягати спати.
показати весь коментар
30.01.2026 00:31 Відповісти
Довбень, почитай те інтервю Яценюка, де він сам каже про те що порох робив все щоб його звалити. А що до рейтингу, то у Трампа зараз рейтинг десь 37%, але всі американські політологи кажуть, що як впаде до 30%, то це можна буде вважати "мусорним". А Який там потужний рейтинг у Пороха?
показати весь коментар
30.01.2026 09:39 Відповісти
ти долбойлб, ти так і нічого не зрозумів, навіть те, що я написав тобі прямим текстом (хіба що за рейтинг Пороха тільки натякнув, чого він низький). Та ладно: тобі щось розказувати - час втрачати.
показати весь коментар
30.01.2026 10:22 Відповісти
от цікаво ,прозеленські боти ,працюють за гроші русні ? Чи вони кожний трясеться в екстазі ,шо можно ,так легко нас** ти тут в стрічці ,таким чином ,шоб посіяти депресуру в українцях , помститися за ті часи з14р по 19р . , коли зажравшийся плебс , вирішив ,шо Порошенко вже не потрібен , він багато зробив для України та людей , тепер треба" зреліщ" ?...на кого розраховують ці вибл* дки ботяри подоляцькі ? Хай вас Бог покарає ,і ви знаєте шо це заслуговуєте !!!...
показати весь коментар
29.01.2026 18:42 Відповісти
В 2014 що, били по енергетиці ?! Канфетів ***** переїв !?
показати весь коментар
29.01.2026 18:45 Відповісти
так ми всі їли канфети від рошен з 14р . їздили за кордон , розвивали свій бізнес , ніяких бомб на голову не скидалося , не було стільки горя як сьогодні , при зеленський мафії 🤡 !!!Ми були при Порошенко щасливі ,наші діти та онуки мали перспективи ,жити добре , сьогодні українців грабує племя зеленського торчка , сьогодні прийшов холодомор , та на кожному кроці ,смерть ,будьте ви всі, хто підтримує цю зеленську шоблу ,ПРОКЛЯТІ !!! ...
показати весь коментар
29.01.2026 18:59 Відповісти
Нехер цю лабуду вкотре сюди нести. В суді, за який мова в цій інфі, її притягнути за вуха не можуть - а то ти намагаєшся.
показати весь коментар
29.01.2026 20:19 Відповісти
Насипай Порох побільше цьому пі...у - ця мразота продала за евро всю Україну.
показати весь коментар
29.01.2026 19:28 Відповісти
За бусіки
показати весь коментар
30.01.2026 01:31 Відповісти
Да, да, мы помним, подняли все энерго тарифы для населения и спасли все энерго госкомпании, реформа по порошенковски, поднять тарифы и срубить бабло с людей. Роттердам+, ау!!!
показати весь коментар
29.01.2026 20:02 Відповісти
А треба було тоді все МВФ і Євросоюз в сраку послати з їх вимогами, і опинитися один-на-один у війні з касапами....
показати весь коментар
29.01.2026 20:20 Відповісти
Не було грошей, але, дякувати Богу, був Деркач
показати весь коментар
29.01.2026 21:42 Відповісти
От якраз тоді Деркач був відсторонений Яценюком від фактичного керівництва Енергоатомом. Гугли.
показати весь коментар
29.01.2026 22:44 Відповісти
От ви смішний, Петро Олексійович...а двушечку на мацкву не могли отправлять??? А маладиє ригі можуть.
показати весь коментар
30.01.2026 01:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 