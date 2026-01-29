У 2014 році вдалося уникнути колапсу в енергетиці, хоча в бюджеті не було коштів, - Порошенко

У 2014 році вдалося уникнути енергетичного колапсу, попри те, що в державному бюджеті не було.

Про це він сказав, що після засідання Шевченківського райсуду, який продовжує розгляд "вугільної справи", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами Порошенка, ця справа є винятково політичною, і на тлі ситуації з критичною інфраструктурою виглядає абсурдною спробою влади відволікти увагу від корупційних скандалів.

Також читайте: Небо України відкрите не лише через вдосконалення ракет РФ, а й через корупцію, - Порошенко

"Всі забули, що у 2014 році температура була така сама, мінус 20-25. Грошей в державній казні було нуль. І плани агресора аж ніяк не відрізнялися. Бо додатково до ракетно-артилерійських, мінометних атак на генерацію, я маю на увазі і ТЕЦ в Щасті, і ТЕЦ у Слов’янську, у Вугледарі, генерація була де-факто блокована.

І ми наполегливою роботою – президент, уряд, влада – захистили від цього. За 11 років дехто забув, що були віддані накази, щоб вугілля закуповувалося по ціні, вдвічі нижчій від альтернативного, на українській території, в українських шахт, в українських виробників. І тим самим уникнули ризику "холодомору". Хотів би нагадати, що саме в цей час Росія зупинила відвантаження вугілля з російської території, з Кузбасу. Всі контракти були зірвані. Постачання вугілля припинено. Вони в 2014-му чекали того, чого добилися сьогодні", - пояснив лідер "ЄС".

Порошенко нагадав про скандал із "Міндічгейтом", ситуацію зі "слугою народу" Кісєлем, якого підозрюють в отриманні хабарів за голосування та про ексголову СБУ Баканова, проти якого відкрили провадження за корупцію.

"Хто їм допоміг втікати? Міндічу, Баканову, "Шугармену"? Прикордонна служба України. По Порошенку вони застосовували так званий "тревел-бан", коли Дейнеко особисто керував процесом незаконного недопуску Порошенка, що й було визнано рішенням апеляційного суду, яке набрало законної сили. Де зараз пан Дейнеко? Втік з посади", - додав п'ятий президент.

Також дивіться: Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Мені здається, ми живемо у двох світах. Вони, вся ця кодла – крадуть і руйнують Україну. 11 років тому ми врятували країну від "холодомору". 11 років тому ми билися за територіальну цілісність держави, почали будівництво армії. 11 років тому я підписав Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми підписали поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

І ми зупинили війну Мінськими угодами. Купили, вичавили, видавили час, який дозволив нам збудувати державу, збудувати Збройні Сили, збудувати церкву, збудувати націю, яка дозволила зруйнувати путінський сценарій ліквідації України. Вони нам заважали, заважають і будуть заважати це робити. І сьогодні ж на засіданні суду, на жаль, це продемонстрували", - підсумував Порошенко.

Читайте: Порошенко та єврокомісарка Кос обговорили прискорення євроінтеграції України