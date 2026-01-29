На фронте произошло 180 боестолкновений, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 180 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности - Хреновка Черниговской области; Кучеровка, Рогизное, Студенок, Будки, Безсаловка, Яструбщина, Искрисковщина, Рыжевка Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил семь попыток наступления, 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности два – из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскую РЛС "Небо-СВУ" за $100 млн поражено на ВОТ Луганщины, - Генштаб

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.

На Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового. Всего на данном направлении произошло десять боестолкновений, пять из которых продолжаются.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 237 400 человек (+830 за сутки), 11 613 танков, 36 733 артсистемы, 23 965 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Степы, Грековка и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного. Одно боевое столкновеление на данный момент продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 15 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 77 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ривное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 65 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал 19 раз, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудар управляемыми авиабомбами подверглась Гавриловка.

Смотрите также: Рашисты скулят после удара ВСУ по их машине на Волчанском направлении: "Тут всё нах#й, все стёкла нах#й". ВИДЕО

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Зализнычного, Оленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Девять боевых столкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лукьяновского и Павловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отмечают в Генштабе.