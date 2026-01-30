РФ выпустила баллистику и 111 БПЛА по Украине: 80 целей обезвредила ПВО

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину баллистикой и 111 беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Так, враг выпустил ракету Искандер-М из Воронежской области, а также 111 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Донецк – ВОТ Украины, около 70 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА.



Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.

Сейчас в воздушном пространстве Украины несколько БПЛА.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот якобы согласился.

