РФ выпустила баллистику и 111 БПЛА по Украине: 80 целей обезвредила ПВО
В ночь на 30 января россияне атаковали Украину баллистикой и 111 беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Так, враг выпустил ракету Искандер-М из Воронежской области, а также 111 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Донецк – ВОТ Украины, около 70 из них – "шахеды".
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.
Сейчас в воздушном пространстве Украины несколько БПЛА.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот якобы согласился.
і той пообіцяв не бомбити Украіну протягом тижня ,
тобто із цієі ночі !!
Але довіряти кацапам - себе не поважати 😡