РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
3 736 14

РФ выпустила баллистику и 111 БПЛА по Украине: 80 целей обезвредила ПВО

Атака шахидов 30 января 2026 года: что известно?

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину баллистикой и 111 беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, враг выпустил ракету Искандер-М из Воронежской области, а также 111 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Донецк – ВОТ Украины, около 70 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях.

Сейчас в воздушном пространстве Украины несколько БПЛА.

Что предшествовало?

Читайте: Россияне нанесли 799 ударов по Запорожью и области: трое раненых, повреждены объекты инфраструктуры. ФОТО

Атака шахидов 30 января 2026 года: что известно?

Автор: 

обстрел (32473) ПВО (3649) Воздушные силы (3063) Шахед (2155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Тільки лох може повірити москалям про якесь там енергетичне перемир'я((Не треба знати глибоко історію,досить Іловайська : складіть зброю та виходьте,а ми...вас розстріляємо(((
показать весь комментарий
30.01.2026 08:29 Ответить
+5
Ну що мирнодрочери, наїлися перемірій і гарантій безпеки від Тромба і Х уйла?
показать весь комментарий
30.01.2026 08:42 Ответить
+5
Трамп заявив , що особисто розмовляв з кремлівським вибл@дком
і той пообіцяв не бомбити Украіну протягом тижня ,
тобто із цієі ночі !!
Але довіряти кацапам - себе не поважати 😡
показать весь комментарий
30.01.2026 08:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки лох може повірити москалям про якесь там енергетичне перемир'я((Не треба знати глибоко історію,досить Іловайська : складіть зброю та виходьте,а ми...вас розстріляємо(((
показать весь комментарий
30.01.2026 08:29 Ответить
Ну що мирнодрочери, наїлися перемірій і гарантій безпеки від Тромба і Х уйла?
показать весь комментарий
30.01.2026 08:42 Ответить
ты хотя бы почитал какое перемирие на 7 дней, чем зраду разносить) или ты там увидел сообщение про полное воздушное перемирие
показать весь комментарий
30.01.2026 08:51 Ответить
Зелені перейшли на рідну мову...
показать весь комментарий
30.01.2026 09:11 Ответить
ох ти і довбойоб зеленорилий...
показать весь комментарий
30.01.2026 11:03 Ответить
А яка різниця? Він нам "нічево нє должен", як у свій час висловлювався один мосійчучкін лідер племені.
показать весь комментарий
30.01.2026 08:55 Ответить
Після заяви Трампа - Краснова!!
показать весь комментарий
30.01.2026 08:58 Ответить
Трамп заявив , що особисто розмовляв з кремлівським вибл@дком
і той пообіцяв не бомбити Украіну протягом тижня ,
тобто із цієі ночі !!
Але довіряти кацапам - себе не поважати 😡
показать весь комментарий
30.01.2026 08:57 Ответить
енергетику не чіпати, решта мабуть можна
показать весь комментарий
30.01.2026 09:17 Ответить
Цікаво, а як ти будеш сортувати ракети і шахеди які летять по школам і лікарням від тих що летять по енергетиці? Це ми знову граємо в гру яку Х уйло нам нав'язав. Якщо ракету зіб'ють то вона не летіла по енергетиці, а якщо не зіб'ють і вона вдарила в ТЕС то це українська РЕБ і ППО самі винуваті. Зате тепер ми не стріляємо по рашистським тилам тому що по містам ми і так не стріляли а по всіх інших об'єктах то це буде правакація і нарушеніє пєрємірія. Одним словом самі собі зробили черговий ''мінськ 3''
показать весь комментарий
30.01.2026 09:23 Ответить
Новий тиждень почнеться 02.02.2026 у понеділок. Щодо накопичення ракет москалями за цей час, ніхто не забороняє ЗСУ діяти тотожно
показать весь комментарий
30.01.2026 09:52 Ответить
 
 