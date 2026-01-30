РФ випустила балістику та 111 БпЛА по Україні: 80 цілей знешкодила ППО
У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну балістикою та 111 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог випустив ракету Іскандер-М із Воронезької області, а також 111 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.
Наразі у повітряному просторі України декілька БпЛА.
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той нібито погодився.
