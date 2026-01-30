РФ випустила балістику та 111 БпЛА по Україні: 80 цілей знешкодила ППО

У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну балістикою та 111 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, ворог випустив ракету Іскандер-М із Воронезької області, а також 111 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА.



Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

Наразі у повітряному просторі України декілька БпЛА.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той нібито погодився.

Читайте: Росіяни завдали 799 ударів по Запоріжжю та області: троє поранених, пошкоджено об’єкти інфраструктури. ФОТО