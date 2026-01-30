3 736 14

РФ випустила балістику та 111 БпЛА по Україні: 80 цілей знешкодила ППО

Атака шахедів 30 січня 2026 року: що відомо?

У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну балістикою та 111 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, ворог випустив ракету Іскандер-М із Воронезької області, а також 111 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

Наразі у повітряному просторі України декілька БпЛА.

Що передувало?

обстріл (33815) ППО (4087) Повітряні сили (3389) Шахед (2164)
Топ коментарі
+11
Тільки лох може повірити москалям про якесь там енергетичне перемир'я((Не треба знати глибоко історію,досить Іловайська : складіть зброю та виходьте,а ми...вас розстріляємо(((
30.01.2026 08:29 Відповісти
+5
Ну що мирнодрочери, наїлися перемірій і гарантій безпеки від Тромба і Х уйла?
30.01.2026 08:42 Відповісти
+5
Трамп заявив , що особисто розмовляв з кремлівським вибл@дком
і той пообіцяв не бомбити Украіну протягом тижня ,
тобто із цієі ночі !!
Але довіряти кацапам - себе не поважати 😡
30.01.2026 08:57 Відповісти
ты хотя бы почитал какое перемирие на 7 дней, чем зраду разносить) или ты там увидел сообщение про полное воздушное перемирие
30.01.2026 08:51 Відповісти
Зелені перейшли на рідну мову...
30.01.2026 09:11 Відповісти
ох ти і довбойоб зеленорилий...
30.01.2026 11:03 Відповісти
А яка різниця? Він нам "нічево нє должен", як у свій час висловлювався один мосійчучкін лідер племені.
30.01.2026 08:55 Відповісти
Після заяви Трампа - Краснова!!
30.01.2026 08:58 Відповісти
енергетику не чіпати, решта мабуть можна
30.01.2026 09:17 Відповісти
Цікаво, а як ти будеш сортувати ракети і шахеди які летять по школам і лікарням від тих що летять по енергетиці? Це ми знову граємо в гру яку Х уйло нам нав'язав. Якщо ракету зіб'ють то вона не летіла по енергетиці, а якщо не зіб'ють і вона вдарила в ТЕС то це українська РЕБ і ППО самі винуваті. Зате тепер ми не стріляємо по рашистським тилам тому що по містам ми і так не стріляли а по всіх інших об'єктах то це буде правакація і нарушеніє пєрємірія. Одним словом самі собі зробили черговий ''мінськ 3''
30.01.2026 09:23 Відповісти
Новий тиждень почнеться 02.02.2026 у понеділок. Щодо накопичення ракет москалями за цей час, ніхто не забороняє ЗСУ діяти тотожно
30.01.2026 09:52 Відповісти
 
 