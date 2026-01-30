Ограничено движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атаки РФ на инфраструктуру, - "Укрзализныця"

Из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских БПЛА возле маршрутов следования поездов мониторинговая команда и диспетчеры УЗ ограничили движение между Днепром и Запорожьем.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.



"Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем", - говорится в сообщении.

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня, 30 января, в Днепропетровской области временно отменен ряд поездов из-за ситуации с безопасностью.

