Ограничено движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атаки РФ на инфраструктуру, - "Укрзализныця"
Из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских БПЛА возле маршрутов следования поездов мониторинговая команда и диспетчеры УЗ ограничили движение между Днепром и Запорожьем.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.
"Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем", - говорится в сообщении.
Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.
Что предшествовало?
Напомним, сегодня, 30 января, в Днепропетровской области временно отменен ряд поездов из-за ситуации с безопасностью.
