Обмежено рух потягів між Дніпром та Запоріжжям через атаку РФ на інфраструктуру, - "Укрзалізниця"

Через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування поїздів моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

"Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, у Дніпропетровській області тимчасово скасовано низку поїздів через безпекову ситуацію.

