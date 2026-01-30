На фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 30 января на фронте произошло 157 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 42 авиационных удара, сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4358 дронов-камикадзе и осуществил 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемые авиабомбы, осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Григоровки, Фиголевки, Петро-Ивановки. Украинские подразделения отразили 17 атак, еще три боевых столкновения пока продолжаются.
- Четыре атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосиново. Еще одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районе Заречного, Твердохлебово и в сторону Дружелюбовки, Дробышево.
На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в сторону Закитного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского. Три боевые столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещиевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.
На Покровском направлении враг осуществил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки и Родинского. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 59 оккупантов и ранили 21.
Также уничтожено:
- 52 беспилотных летательных аппарата,
- один пункт управления,
- 10 единиц автомобильного и две единицы специального транспорта,
- два наземных роботизированных комплекса,
Также поражены три единицы автомобильной техники и восемь укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов, в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Оленоконстантиновки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеские авиаудары подверглись Рождественка, Барвиновка, Копани, Воздвижевка, Зализнычное, Дорожнянка и Чаривное.
- На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников, в районе Степногорска и в направлении Приморского. Авиаудар подверглось Заречное.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.
