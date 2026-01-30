На фронті відбулося 157 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 30 січня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 42 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки. Українські підрозділи відбили 17 атак, ще три бойових зіткнення наразі тривають.

ще три бойових зіткнення наразі тривають. Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед, у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 59 окупантів та поранили 21.

Також знищено:

знищили 52 безпілотних літальних апаратів,

один пункт управління,

10 одиниць автомобільного та дві одиниці спеціального транспорту,

два наземних роботизованих комплекси,

Також уражено три одиниці автомобільної техніки та вісім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулася 17 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожих авіаударів зазнали Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Дорожнянка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників, в районі Степногірська та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Зарічне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

