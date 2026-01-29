На фронті за добу 117 боєзіткнень, з них 22 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Розпочалася 1436-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 годину 29 січня, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Гаврилівка Дніпропетровської області;

Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне, Копані, Терсянка Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату на вогневій позиції та чотири пункти управління БпЛА російських загарбників.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили 15 атак окупантів, противник здійснив 102 обстріли, в тому числі 11 - з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Радьківки та Піщаного.

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у бік Єгорівки.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Степногірська та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.