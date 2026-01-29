На фронте за сутки 117 боестолкновений, из них 22 - на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте 29 января

Начался 1436-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 29 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 77 авиационных ударов, сбросил 223 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 6757 дронов-камикадзе и осуществил 3840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку на огневой позиции и четыре пункта управления БПЛА российских захватчиков.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили 15 атак оккупантов, противник осуществил 102 обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка, и в сторону Обуховки, Зеленого, Волчанских Хуторов, Колодязного и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Радьковки и Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Мирного и в направлениях Лимана, Дробышево и Ставок.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Свято-Покровского и в сторону Рай-Александровки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Плещиевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил две атаки в сторону Егоровки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов - в районе Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 237 400 человек (+830 за сутки), 11 613 танков, 36 733 артсистемы, 23 965 ББМ. ИНФОГРАФИКА

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

