ООН рискует финансовым коллапсом из-за неуплаченных взносов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о риске финансового коллапса организации.

По словам генсека, организация находится в сложном финансовом положении из-за неуплаченных взносов государств-членов.

"Кризис углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса", - написал Гутерреш.

Сокращение финансирования США

США резко сократили добровольное финансирование агентств ООН и отказались от обязательных взносов в бюджет. Президент Дональд Трамп отметил, что ООН имеет "большой потенциал", но не реализует его полностью.

Ранее Трамп создал Совет мира, который некоторые считают потенциальной альтернативой Организации Объединенных Наций. Несмотря на это, он считает целесообразным оставаться в ООН, поскольку она выполняет важные международные функции.

Задолженность государств-членов и последствия

Согласно правилам ООН, взносы зависят от экономического размера каждой страны. На США приходится 22% бюджета, а на Китай – 20%, но общая задолженность выросла до $1,57 млрд.

Гутерреш предупредил, что финансовая ситуация будет ухудшаться, что создает риск остановки программ Организации. Это может повлиять на миротворческие операции, гуманитарную помощь и поддержку прав человека.

  • Ранее заместительница руководителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека Ноэль Калгун сообщила, что Россия системно нарушает международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины, в частности - в Крыму, применяя массовые задержания, пытки и российское законодательство к украинским гражданским лицам.

+40
Прийшла пора виразити початкову стадію занепокоєння.
30.01.2026 23:03 Ответить
+36
Що зробило ООН за десятки років свого існування? Мало того, половина членів ООН являються терористами, диктаторами і масовими вбивцями.
30.01.2026 23:09 Ответить
+24
Та хай уже колапсує. Ця контора себе пережила.
30.01.2026 23:08 Ответить
***** не нужон, ваш ООН!
30.01.2026 23:03 Ответить
В світлі останніх подій я взагалі не розумію сутність та реальний вплив цієї організації у світі.
31.01.2026 10:23 Ответить
Головне- там сидить рашка і все блокує, Гутіеріш особисто з іх рук кормиться
31.01.2026 13:28 Ответить
Вони і так за свою "стурбованість" дохера отримують!
31.01.2026 15:02 Ответить
Так, починаємо зі звичайного занепокоєння, в потім перейдемо до глибокого...
30.01.2026 23:13 Ответить
Всіх цих дармоїдів потрібно вже давно розігнати...
30.01.2026 23:04 Ответить
Тепер прийшла черга китайцям за все платити.
30.01.2026 23:07 Ответить
Я ДУЖЕ ЗАНЕПОКОЄНИЙ ЦИМ))))))
30.01.2026 23:08 Ответить
Есть мнение что это была попытка черчеля, сталина, рузвельта надолго и всерьез поделить мир, на твердые стабильные зоны влияния.
Про сыр во всем мире это туфта и пафос, для красивого слова ..
31.01.2026 11:36 Ответить
Шо, не буде за що газіровку купувати та висловлювати занепокоєння?
30.01.2026 23:11 Ответить
Замість ресторанів їм тепер доведеться у Макдональдсі харчуватись.
31.01.2026 09:30 Ответить
Нарешті цей розсадник агентів гівняного впливу зколапсує - добра новина.
30.01.2026 23:11 Ответить
Ой беда, бедося. Где же вы теперь будете харчеваться?
30.01.2026 23:11 Ответить
Создайте профсоюз).
30.01.2026 23:11 Ответить
ООМ або ООЖ
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
30.01.2026 23:12 Ответить
Розпилюють величезні гроші.
30.01.2026 23:19 Ответить
Чесно кажучи, якщо ця організація імпотент розвалиться то світ нічого не втратить
30.01.2026 23:20 Ответить
ООН "вбило" "право вето". Так. Рада Безпеки ООН знищила своїм ветуванням "Декларацію Прав Людини" - базовий документ, який мав в теорії стати "світською релігією" і головною позапартійною та позаконфесійною ідеологією людства. Опереточні "генсеки ООН" і розжирілі тисячі функціонерів довершили справу. "Право вето" означає "право грубої сили" якій має коритися вся планета під прямою загрозою знищення людства ядерним аполкаліпсисом. Ну що? Доветувались? Епоха війн, загарбань і гонки озброєнь знову накрила людство. І буде "великою втіхою" якщо нинішня ситуація закінчиться лише "холодною війною" на сторіччя... А якщо "ні"? Якщо ******** на всю голову "ветувальник" з Ради Безпеки ООН застосує ЯО? Тоді на планеті залишиться 5% мутантів в найдикіших і найвіддаленіших куточках...
30.01.2026 23:25 Ответить
Та невже??
30.01.2026 23:30 Ответить
ООН перетворилась на нікчемну виключно "паперову" структуру з десятками тисяч високооплачуваних нероб. Це лайно вже давно потрібно розпустити.
30.01.2026 23:37 Ответить
Багато підрозділів ООН розташовані наприклад в Женеві. Чудове місто, але ж дороге, офігенно дороге. Тому нехай подумають про переїзд у скромніші локації.
30.01.2026 23:37 Ответить
скоріше б, бо воно і так здохло
30.01.2026 23:41 Ответить
лафа наїбнулась ще у 91-му році, коли з якогось дива автоматом зарахували до членів ООН расію.
30.01.2026 23:45 Ответить
Кому ви нахер взагалі потрібні...конайте тварі... непотрібні... Слава Україні !!!
31.01.2026 00:06 Ответить
Хоч цим поризикує
31.01.2026 00:16 Ответить
так реконструкцію вашего ООН , ніхто не відміняв ,50% родичів та корисних ід* отів пора зменшити , русню нах ,вже совка нема ,а нової заявки вони не подавали ...
31.01.2026 00:19 Ответить
Ой, кормушка для сотень високооплачуваних трутнів спорожніла... Горе-то яке
31.01.2026 00:38 Ответить
Цей чорт Гуттеріш давно має гойдатись на вітрі.
31.01.2026 00:43 Ответить
Нарешті!
31.01.2026 00:59 Ответить
Хто не працює, той не їсть! Чого платити тим, від кого немає користі?!
31.01.2026 01:15 Ответить
Ой
31.01.2026 01:19 Ответить
Скорее бы развалилось это ООН. Давно ясно.
31.01.2026 02:27 Ответить
І дуже добре, ви зжираєте гроші всього світу, а користі від вас на сьогодні озеро!!!
31.01.2026 04:16 Ответить
Хто наступний? ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ? Або всі разом?
31.01.2026 05:17 Ответить
Вот она!
Та самая картинка 👍❤️
31.01.2026 11:33 Ответить
Від магнітиків на холодильнику більше користі
31.01.2026 05:35 Ответить
Може воно і найкраще
31.01.2026 06:38 Ответить
Треба дякувати Трампу !
31.01.2026 09:15 Ответить
Що ж будуть в Африці жерти ?
31.01.2026 09:41 Ответить
оон нужно миру как зайцу стоп сигнал. если оон развалится этого никто не заметит. ни одной войны не остановили, вся гуманитарка от оон конченная, собранная на помойках ( кто получал гуманитарку от оон меня поймут) они просто пожиратели денег
31.01.2026 09:58 Ответить
Походу сейчас это трибуна для пропаганды рашистов и кнр-комми !!
Если им нада, они и так будут оплачивать сборища с разными странами. Так зачем нормальным странам делать взносы - себе в убыток получается? На прокорм террористам и мошенникам ??
31.01.2026 11:31 Ответить
а какой толк от вас.убогих???гуттэриш вообще слизняк какой то..фу тошнотворные
31.01.2026 10:29 Ответить
Шедеврально.
Кушоть требуют.
Но нужно все время не забывать рамки приличия, расказывать какие то пафосные вещи.
Это потужно, я считаю
31.01.2026 11:29 Ответить
На що ООН здатен? Ні на що ! ми в Женеві постійно мітинги проводимо.Для украінців це має сенс - показують ЗМІ. А ООН ніяк не реагує, пробігли швидко мимо - і все
Минулого тижня була наша акція Холодомор

31.01.2026 13:20
31.01.2026 13:22 Ответить
Колапс та розвал цієї нікчеми піде тільки у плюс цілому світові, бо ця організація має гнилі принципи з тією "радою безпеки". Уся ця т.з. безпека працює на сильного.
31.01.2026 13:41 Ответить
Собаке - собачья смерть!
31.01.2026 14:34 Ответить
Як грошей не стало, так і згадав про Донбас і Крим! Тобто гроші заважали бачити правду!
01.02.2026 09:09 Ответить
 
 