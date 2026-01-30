ООН рискует финансовым коллапсом из-за неуплаченных взносов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о риске финансового коллапса организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам генсека, организация находится в сложном финансовом положении из-за неуплаченных взносов государств-членов.

"Кризис углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса", - написал Гутерреш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссар ООН по правам человека Тюрк возмущен атаками РФ на энергетику Украины: Основная нагрузка ложится на гражданских лиц

Сокращение финансирования США

США резко сократили добровольное финансирование агентств ООН и отказались от обязательных взносов в бюджет. Президент Дональд Трамп отметил, что ООН имеет "большой потенциал", но не реализует его полностью.

Ранее Трамп создал Совет мира, который некоторые считают потенциальной альтернативой Организации Объединенных Наций. Несмотря на это, он считает целесообразным оставаться в ООН, поскольку она выполняет важные международные функции.

Читайте также: ООН: в 2025 году в Украине зафиксировано наибольшее с 2022 года количество жертв среди гражданских

Задолженность государств-членов и последствия

Согласно правилам ООН, взносы зависят от экономического размера каждой страны. На США приходится 22% бюджета, а на Китай – 20%, но общая задолженность выросла до $1,57 млрд.

Гутерреш предупредил, что финансовая ситуация будет ухудшаться, что создает риск остановки программ Организации. Это может повлиять на миротворческие операции, гуманитарную помощь и поддержку прав человека.

Ранее заместительница руководителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека Ноэль Калгун сообщила, что Россия системно нарушает международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины, в частности - в Крыму, применяя массовые задержания, пытки и российское законодательство к украинским гражданским лицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары РФ - очередное доказательство необходимости мира, - Гутерриш