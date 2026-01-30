ООН рискует финансовым коллапсом из-за неуплаченных взносов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о риске финансового коллапса организации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.
По словам генсека, организация находится в сложном финансовом положении из-за неуплаченных взносов государств-членов.
"Кризис углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса", - написал Гутерреш.
Сокращение финансирования США
США резко сократили добровольное финансирование агентств ООН и отказались от обязательных взносов в бюджет. Президент Дональд Трамп отметил, что ООН имеет "большой потенциал", но не реализует его полностью.
Ранее Трамп создал Совет мира, который некоторые считают потенциальной альтернативой Организации Объединенных Наций. Несмотря на это, он считает целесообразным оставаться в ООН, поскольку она выполняет важные международные функции.
Задолженность государств-членов и последствия
Согласно правилам ООН, взносы зависят от экономического размера каждой страны. На США приходится 22% бюджета, а на Китай – 20%, но общая задолженность выросла до $1,57 млрд.
Гутерреш предупредил, что финансовая ситуация будет ухудшаться, что создает риск остановки программ Организации. Это может повлиять на миротворческие операции, гуманитарную помощь и поддержку прав человека.
- Ранее заместительница руководителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека Ноэль Калгун сообщила, что Россия системно нарушает международное гуманитарное право на временно оккупированных территориях Украины, в частности - в Крыму, применяя массовые задержания, пытки и российское законодательство к украинским гражданским лицам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про сыр во всем мире это туфта и пафос, для красивого слова ..
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
Та самая картинка 👍❤️
Если им нада, они и так будут оплачивать сборища с разными странами. Так зачем нормальным странам делать взносы - себе в убыток получается? На прокорм террористам и мошенникам ??
Кушоть требуют.
Но нужно все время не забывать рамки приличия, расказывать какие то пафосные вещи.
Это потужно, я считаю
Минулого тижня була наша акція Холодомор
31.01.2026 13:20