ООН ризикує фінансовим колапсом через несплачені внески

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про ризик фінансового колапсу організації.

За словами генсека, організація перебуває в складному фінансовому становищі через несплачені внески держав-членів.

"Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і створюючи ризик фінансового колапсу", – написав Гутерреш.

Скорочення фінансування США

США різко скоротили добровільне фінансування агентств ООН і відмовилися від обов’язкових внесків до бюджету. Президент Дональд Трамп зазначив, що ООН має "великий потенціал", але не реалізує його повністю.

Раніше Трамп створив Раду миру, яку деякі вважають потенційною альтернативою Організації Об’єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне залишати ООН, бо вона виконує важливі міжнародні функції.

Заборгованість держав-членів та наслідки

Згідно з правилами ООН, внески залежать від економічного розміру кожної країни. На США припадає 22% бюджету, а на Китай – 20%, але загальна заборгованість зросла до $1,57 млрд.

Гутерреш попередив, що фінансова ситуація буде погіршуватися, що створює ризик зупинки програм Організації. Це може вплинути на миротворчі операції, гуманітарну допомогу та підтримку прав людини.

Прийшла пора виразити початкову стадію занепокоєння.
30.01.2026 23:03 Відповісти
Що зробило ООН за десятки років свого існування? Мало того, половина членів ООН являються терористами, диктаторами і масовими вбивцями.
30.01.2026 23:09 Відповісти
Та хай уже колапсує. Ця контора себе пережила.
30.01.2026 23:08 Відповісти
***** не нужон, ваш ООН!
30.01.2026 23:03 Відповісти
В світлі останніх подій я взагалі не розумію сутність та реальний вплив цієї організації у світі.
31.01.2026 10:23 Відповісти
Головне- там сидить рашка і все блокує, Гутіеріш особисто з іх рук кормиться
31.01.2026 13:28 Відповісти
Вони і так за свою "стурбованість" дохера отримують!
31.01.2026 15:02 Відповісти
Так, починаємо зі звичайного занепокоєння, в потім перейдемо до глибокого...
Всіх цих дармоїдів потрібно вже давно розігнати...
30.01.2026 23:04 Відповісти
Тепер прийшла черга китайцям за все платити.
30.01.2026 23:07 Відповісти
Я ДУЖЕ ЗАНЕПОКОЄНИЙ ЦИМ))))))
30.01.2026 23:08 Відповісти
Есть мнение что это была попытка черчеля, сталина, рузвельта надолго и всерьез поделить мир, на твердые стабильные зоны влияния.
Про сыр во всем мире это туфта и пафос, для красивого слова ..
31.01.2026 11:36 Відповісти
Шо, не буде за що газіровку купувати та висловлювати занепокоєння?
30.01.2026 23:11 Відповісти
Замість ресторанів їм тепер доведеться у Макдональдсі харчуватись.
31.01.2026 09:30 Відповісти
Нарешті цей розсадник агентів гівняного впливу зколапсує - добра новина.
30.01.2026 23:11 Відповісти
Ой беда, бедося. Где же вы теперь будете харчеваться?
30.01.2026 23:11 Відповісти
Создайте профсоюз).
30.01.2026 23:11 Відповісти
30.01.2026 23:17 Відповісти
ООМ або ООЖ
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
30.01.2026 23:12 Відповісти
Розпилюють величезні гроші.
30.01.2026 23:19 Відповісти
Чесно кажучи, якщо ця організація імпотент розвалиться то світ нічого не втратить
30.01.2026 23:20 Відповісти
ООН "вбило" "право вето". Так. Рада Безпеки ООН знищила своїм ветуванням "Декларацію Прав Людини" - базовий документ, який мав в теорії стати "світською релігією" і головною позапартійною та позаконфесійною ідеологією людства. Опереточні "генсеки ООН" і розжирілі тисячі функціонерів довершили справу. "Право вето" означає "право грубої сили" якій має коритися вся планета під прямою загрозою знищення людства ядерним аполкаліпсисом. Ну що? Доветувались? Епоха війн, загарбань і гонки озброєнь знову накрила людство. І буде "великою втіхою" якщо нинішня ситуація закінчиться лише "холодною війною" на сторіччя... А якщо "ні"? Якщо ******** на всю голову "ветувальник" з Ради Безпеки ООН застосує ЯО? Тоді на планеті залишиться 5% мутантів в найдикіших і найвіддаленіших куточках...
30.01.2026 23:25 Відповісти
Та невже??
30.01.2026 23:30 Відповісти
ООН перетворилась на нікчемну виключно "паперову" структуру з десятками тисяч високооплачуваних нероб. Це лайно вже давно потрібно розпустити.
30.01.2026 23:37 Відповісти
Багато підрозділів ООН розташовані наприклад в Женеві. Чудове місто, але ж дороге, офігенно дороге. Тому нехай подумають про переїзд у скромніші локації.
30.01.2026 23:37 Відповісти
скоріше б, бо воно і так здохло
30.01.2026 23:41 Відповісти
лафа наїбнулась ще у 91-му році, коли з якогось дива автоматом зарахували до членів ООН расію.
30.01.2026 23:45 Відповісти
Кому ви нахер взагалі потрібні...конайте тварі... непотрібні... Слава Україні !!!
31.01.2026 00:06 Відповісти
Хоч цим поризикує
31.01.2026 00:16 Відповісти
так реконструкцію вашего ООН , ніхто не відміняв ,50% родичів та корисних ід* отів пора зменшити , русню нах ,вже совка нема ,а нової заявки вони не подавали ...
31.01.2026 00:19 Відповісти
Ой, кормушка для сотень високооплачуваних трутнів спорожніла... Горе-то яке
31.01.2026 00:38 Відповісти
Цей чорт Гуттеріш давно має гойдатись на вітрі.
31.01.2026 00:43 Відповісти
Нарешті!
31.01.2026 00:59 Відповісти
Хто не працює, той не їсть! Чого платити тим, від кого немає користі?!
31.01.2026 01:15 Відповісти
Ой
31.01.2026 01:19 Відповісти
Скорее бы развалилось это ООН. Давно ясно.
31.01.2026 02:27 Відповісти
І дуже добре, ви зжираєте гроші всього світу, а користі від вас на сьогодні озеро!!!
31.01.2026 04:16 Відповісти
Хто наступний? ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ? Або всі разом?
31.01.2026 05:17 Відповісти
31.01.2026 05:30 Відповісти
Вот она!
Та самая картинка 👍❤️
31.01.2026 11:33 Відповісти
Від магнітиків на холодильнику більше користі
31.01.2026 05:35 Відповісти
Може воно і найкраще
31.01.2026 06:38 Відповісти
Треба дякувати Трампу !
31.01.2026 09:15 Відповісти
Що ж будуть в Африці жерти ?
31.01.2026 09:41 Відповісти
оон нужно миру как зайцу стоп сигнал. если оон развалится этого никто не заметит. ни одной войны не остановили, вся гуманитарка от оон конченная, собранная на помойках ( кто получал гуманитарку от оон меня поймут) они просто пожиратели денег
31.01.2026 09:58 Відповісти
Походу сейчас это трибуна для пропаганды рашистов и кнр-комми !!
Если им нада, они и так будут оплачивать сборища с разными странами. Так зачем нормальным странам делать взносы - себе в убыток получается? На прокорм террористам и мошенникам ??
31.01.2026 11:31 Відповісти
а какой толк от вас.убогих???гуттэриш вообще слизняк какой то..фу тошнотворные
31.01.2026 10:29 Відповісти
Шедеврально.
Кушоть требуют.
Но нужно все время не забывать рамки приличия, расказывать какие то пафосные вещи.
Это потужно, я считаю
31.01.2026 11:29 Відповісти
На що ООН здатен? Ні на що ! ми в Женеві постійно мітинги проводимо.Для украінців це має сенс - показують ЗМІ. А ООН ніяк не реагує, пробігли швидко мимо - і все
Минулого тижня була наша акція Холодомор

31.01.2026 13:20
31.01.2026 13:22 Відповісти
Колапс та розвал цієї нікчеми піде тільки у плюс цілому світові, бо ця організація має гнилі принципи з тією "радою безпеки". Уся ця т.з. безпека працює на сильного.
31.01.2026 13:41 Відповісти
Собаке - собачья смерть!
31.01.2026 14:34 Відповісти
Як грошей не стало, так і згадав про Донбас і Крим! Тобто гроші заважали бачити правду!
01.02.2026 09:09 Відповісти
 
 