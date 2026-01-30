ООН ризикує фінансовим колапсом через несплачені внески

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про ризик фінансового колапсу організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами генсека, організація перебуває в складному фінансовому становищі через несплачені внески держав-членів.

"Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і створюючи ризик фінансового колапсу", – написав Гутерреш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісар ООН з прав людини Тюрк обурений атаками РФ на енергетику України: Основний тягар лягає на цивільних осіб

Скорочення фінансування США

США різко скоротили добровільне фінансування агентств ООН і відмовилися від обов’язкових внесків до бюджету. Президент Дональд Трамп зазначив, що ООН має "великий потенціал", але не реалізує його повністю.

Раніше Трамп створив Раду миру, яку деякі вважають потенційною альтернативою Організації Об’єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне залишати ООН, бо вона виконує важливі міжнародні функції.

Читайте також: ООН: у 2025 році в Україні зафіксовано найбільшу з 2022 кількість жертв серед цивільних

Заборгованість держав-членів та наслідки

Згідно з правилами ООН, внески залежать від економічного розміру кожної країни. На США припадає 22% бюджету, а на Китай – 20%, але загальна заборгованість зросла до $1,57 млрд.

Гутерреш попередив, що фінансова ситуація буде погіршуватися, що створює ризик зупинки програм Організації. Це може вплинути на миротворчі операції, гуманітарну допомогу та підтримку прав людини.

Раніше заступниця керівниці Моніторингової місії ООН з прав людини Ноель Калгун повідомила, що Росія системно порушує міжнародне гуманітарне право на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, застосовуючи масові затримання, катування та російське законодавство до українських цивільних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари РФ - черговий доказ необхідності миру, - Гутерріш