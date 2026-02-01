Частичный "шатдаун" США продлится до 3 февраля

Частичный "шатдаун" правительства США, начавшийся 31 января, продлится как минимум до 3 февраля.

Регламентный комитет Палаты представителей планирует собраться в понедельник в 16:00 для рассмотрения законопроектов о дополнительном финансировании. Голосование по процедуре дебатов и окончательное одобрение пакета средств ожидается не ранее вторника.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что все формальные процедуры уже были приняты ранее, поэтому вопрос будет решен быстро.

Частичный "шатдаун" начался официально в полночь 31 января по восточному времени США, несмотря на предварительное одобрение финансирования Сенатом.

Предыдущий осенний "шатдаун" длился 43 дня и стал самым длительным в истории США.

Причины и последствия частичного "шатдауна"

Основная причина частичной приостановки работы правительства США – отсутствие согласованного бюджета на текущий период. Это влияет на работу ряда федеральных агентств и программ, но критических сбоев пока не зафиксировано.

Аналитики отмечают, что кратковременные "шатдауны" незначительно влияют на экономику США, однако создают дополнительную неопределенность для рынка и международных партнеров.

Что говорят американские чиновники?

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул: "Напомню, это проекты, которые уже были приняты. Мы это сделаем еще раз. В настоящее время речь идет о формальности". Представители правительства уверяют, что работа над бюджетом продолжается, и окончательное финансирование будет согласовано в ближайшее время.

