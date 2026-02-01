Новости Угроза шатдауна в США
Частичный "шатдаун" США продлится до 3 февраля

Частичный "шатдаун" правительства США, начавшийся 31 января, продлится как минимум до 3 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Hill.

Регламентный комитет Палаты представителей планирует собраться в понедельник в 16:00 для рассмотрения законопроектов о дополнительном финансировании. Голосование по процедуре дебатов и окончательное одобрение пакета средств ожидается не ранее вторника.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что все формальные процедуры уже были приняты ранее, поэтому вопрос будет решен быстро.

  • Частичный "шатдаун" начался официально в полночь 31 января по восточному времени США, несмотря на предварительное одобрение финансирования Сенатом.
  • Предыдущий осенний "шатдаун" длился 43 дня и стал самым длительным в истории США.

Причины и последствия частичного "шатдауна"

Основная причина частичной приостановки работы правительства США – отсутствие согласованного бюджета на текущий период. Это влияет на работу ряда федеральных агентств и программ, но критических сбоев пока не зафиксировано.

Аналитики отмечают, что кратковременные "шатдауны" незначительно влияют на экономику США, однако создают дополнительную неопределенность для рынка и международных партнеров.

Что говорят американские чиновники?

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул: "Напомню, это проекты, которые уже были приняты. Мы это сделаем еще раз. В настоящее время речь идет о формальности". Представители правительства уверяют, что работа над бюджетом продолжается, и окончательное финансирование будет согласовано в ближайшее время.

Да э-эх, раз, да еще раз
Да еще много-много-много-много раз.
01.02.2026 21:38 Ответить
і це ми щє прекрасну арку не замандячили над бальним залом і не переіменували Білий Дім в Trumphouse!
тобто далі буде...
01.02.2026 21:42 Ответить
це буде ще одна перемога трампона
01.02.2026 22:21 Ответить
Їх просто Трамп вже заїбав, особливо трамповскі опричники.
01.02.2026 22:34 Ответить
 
 