Частичный "шатдаун" США продлится до 3 февраля
Частичный "шатдаун" правительства США, начавшийся 31 января, продлится как минимум до 3 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Hill.
Регламентный комитет Палаты представителей планирует собраться в понедельник в 16:00 для рассмотрения законопроектов о дополнительном финансировании. Голосование по процедуре дебатов и окончательное одобрение пакета средств ожидается не ранее вторника.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что все формальные процедуры уже были приняты ранее, поэтому вопрос будет решен быстро.
- Частичный "шатдаун" начался официально в полночь 31 января по восточному времени США, несмотря на предварительное одобрение финансирования Сенатом.
- Предыдущий осенний "шатдаун" длился 43 дня и стал самым длительным в истории США.
Причины и последствия частичного "шатдауна"
Основная причина частичной приостановки работы правительства США – отсутствие согласованного бюджета на текущий период. Это влияет на работу ряда федеральных агентств и программ, но критических сбоев пока не зафиксировано.
Аналитики отмечают, что кратковременные "шатдауны" незначительно влияют на экономику США, однако создают дополнительную неопределенность для рынка и международных партнеров.
Что говорят американские чиновники?
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул: "Напомню, это проекты, которые уже были приняты. Мы это сделаем еще раз. В настоящее время речь идет о формальности". Представители правительства уверяют, что работа над бюджетом продолжается, и окончательное финансирование будет согласовано в ближайшее время.
