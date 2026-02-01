Частковий "шатдаун" США триватиме до 3 лютого

Частковий "шатдаун" уряду США, що розпочався 31 січня, триватиме щонайменш до 3 лютого.

Про це повідомляє Цензор Нет з посиланням на видання The Hill.

Регламентний комітет Палати представників планує зібратися у понеділок о 16:00 для розгляду законопроєктів щодо додаткового фінансування. Голосування за процедурою дебатів та фінальне схвалення пакету коштів очікується не раніше вівторка.

Спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що всі формальні процедури вже були ухвалені раніше, тому питання буде вирішене швидко.

  • Частковий "шатдаун" розпочався офіційно опівночі 31 січня за східним часом США, попри попереднє схвалення фінансування Сенатом.
  • Попередній осінній "шатдаун" тривав 43 дні й став найдовшим в історії США.

Причини та наслідки часткового "шатдауну"

Основна причина часткового призупинення роботи уряду США – відсутність узгодженого бюджету на поточний період. Це впливає на роботу низки федеральних агентств і програм, але критичних збоїв поки що не зафіксовано.

Аналітики відзначають, що короткочасні "шатдауни" незначно впливають на економіку США, однак створюють додаткову невизначеність для ринку та міжнародних партнерів.

Що кажуть американські посадовці?

Спікер Палати представників Майк Джонсон підкреслив: "Нагадаю, це проєкти, які вже були ухвалені. Ми це зробимо ще раз. На даний час йдеться про формальність". Представники уряду запевняють, що робота над бюджетом триває, і остаточне фінансування буде погоджене найближчим часом.

01.02.2026 21:38 Відповісти
і це ми щє прекрасну арку не замандячили над бальним залом і не переіменували Білий Дім в Trumphouse!
тобто далі буде...
01.02.2026 21:42 Відповісти
це буде ще одна перемога трампона
01.02.2026 22:21 Відповісти
Їх просто Трамп вже заїбав, особливо трамповскі опричники.
01.02.2026 22:34 Відповісти
 
 