Пока не зафиксировано ни одного факта утечки незаконного огнестрельного оружия за пределы Украины, - Выгивский

В данное время в Украине более 15 тысяч человек зарегистрировали огнестрельное оружие. Добровольное декларирование – это действенный механизм.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выгивский в интервью Цензор.НЕТ.

Статистика

В целом, отметил глава Нацполиции, более 15 тысяч человек зарегистрировали более 16,5 тысяч единиц оружия.

"И из того количества задекларированного оружия, которое я назвал, более 10 тысяч – это автоматическое оружие, 5 539 единиц нарезных карабинов, винтовок и ружей, 943 единицы пистолетов, револьверов.

Кроме того, задекларировано более 8 млн 870 тысяч боеприпасов к нему. Добровольно сдано, без декларирования, 409 единиц оружия и более 69 тысяч боеприпасов. В среднем за день декларируется до 45 единиц оружия, эта динамика является постоянной", - рассказал он.

Сейчас кампания по добровольному декларированию продолжается.

Незаконный оборот оружия

По словам Выгивского, в 2025 году выявлено, задокументировано и направлено в суд 14 преступных группировок, которые занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия.

"Что касается незаконного перемещения оружия за границу в страны ЕС. Это действительно вопрос, который на каждой международной встрече мы обсуждаем. Мы проверяем информацию, которая иногда поступает от наших коллег через каналы Европола, Интерпола, но пока не зафиксировано ни одного факта утечки незаконного огнестрельного оружия за пределы страны", - добавил он.

"В прошлом году полицейскими было проведено около тысячи оперативных закупок, из которых: 268 единиц автоматического огнестрельного оружия; 151 единица нарезного огнестрельного оружия; 135 единиц переделанного и другого огнестрельного оружия; 74 гранатомета.

Кроме того - 2031 граната, 282 кг взрывчатых веществ и более 122 000 патронов различного калибра.

По оперативным учетам за прошлый год из незаконного оборота изъято 3401 единица огнестрельного оружия, 14037 гранат, 5275 кг взрывчатых веществ и более 1 135 000 патронов различного калибра", - сообщил глава Нацполиции.

