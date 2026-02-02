Поки не зафіксовано жодного факту витоку незаконної вогнепальної зброї за межі України, - Вигівський

Наразі в Україні понад 15 тисяч осіб зареєстрували вогнепальну зброю. Добровільне декларування – це дієвий механізм.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Статистика

Загалом, зазначив очільник Нацполіції, понад 15 тисяч осіб зареєстрували понад 16,5 тисяч одиниць зброї.

"І з тої кількості задекларованої зброї, яку я назвав, понад 10 тисяч – це автоматична зброя, 5 539 одиниць нарізних карабінів, гвинтівок та рушниць, 943 одиниць пістолетів, револьверів.

Крім того, задекларовано понад 8 млн 870 тисячі боєприпасів до неї. Добровільно здано, без декларування, 409 одиниць зброї та понад 69 тисяч боєприпасів. В середньому за день декларується до 45 одиниць зброї, ця динаміка є сталою", - розповів він.

Наразі кампанія з добровільного декларування триває.

Незаконний обіг зброї

За словами Вигівського, у 2025 році виявлено, задокументовано та направлено до суду 14 злочинних угруповань, які займалися незаконним обігом вогнепальної зброї.

"Стосовно незаконного переміщення зброї за кордон в країни ЄС. Це дійсно питання, яке на кожній міжнародній зустрічі ми обговорюємо. Ми перевіряємо інформацію, яка іноді надходить від наших колег через канали Європолу, Інтерполу, але поки не зафіксовано жодного факту витоку незаконної вогнепальної зброї за межі країни", - додав він.

"Минулого року поліцейськими було проведено близько тисячі оперативних закупок, з яких: 268 одиниць автоматичної вогнепальної зброї; 151 одиниця нарізної вогнепальної зброї; 135 одиниць переробленої та іншу вогнепальну зброю; 74 гранатомети.

Крім того - 2031 граната, 282 кг вибухових речовин та понад 122 000 набоїв різного калібру.

За оперативними обліками за минулий рік з незаконного обігу вилучено 3401 одиниця вогнепальної зброї, 14037 гранат, 5275 кг вибухових речовин та понад 1 135 000 набоїв різного калібру", - поінформував очільник Нацполіції.

