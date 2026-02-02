4 634 11

Россияне сбросили авиабомбу на дом в Алексеево-Дружковке: погибли отец и сын, мать и двое детей - ранены

В ночь на 2 февраля россияне сбросили авиабомбу на жилой дом в Алексеево-Дружковке в Донецкой области, где находилась семья из пяти человек - супруги и трое детей.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили по дому в Алексеево-Дружковке

Погибшие и раненые

Отмечается, что в результате удара погибли отец и совершеннолетний сын, ранения получили мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын.

Вернулись из эвакуации

Сообщается, что эта семья в ноябре прошлого года была эвакуирована в Одесскую область, но в декабре самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.

Начальник ОГА призвал дончан, а особенно родителей с детьми, эвакуироваться.

"Не знаю, сколько еще таких историй нужно, чтобы наконец всем стало понятно: оставаться в Донецкой области — опасно! Каждый день здесь — это неоправданный риск для жизни и здоровья", — подчеркнул он.

Чому люди повертаються назад? Це питання потрібно задавати нешановній "пані" Верещук..
02.02.2026 14:43
02.02.2026 14:43 Ответить
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,щож ви за народ виродки кацапські, бодай ви всі виздихали ,коли здохне воєний злочинець кривавий терорист путін ?
02.02.2026 14:37
02.02.2026 14:37 Ответить
Це стерво пограбувало Рава-Русську громаду та літає на зеленій парасольці і плює на всіх ВПО (та й на всіх інших) з висоти своєї посади.На цій "Мері Попінс" тавра ніде ставити.
02.02.2026 14:58
02.02.2026 14:58 Ответить
Відповідь проста: страх і не визначеність.
За що жити, за що винаймати житло.
Де працювати , якщо це безпечне село ( тобто далеко від міст і військових та енергетичних об'єктів )
Знаю факти повернення на ТОТ ( в окупацію). Отака єдність та незламність.
Лікарі-хапуги і хабарництво на кожному кроці. А на ТОТ поки ще є ресурси для "безплатної медицини", виплат та пенсій та гуманітарки...
Для стариків , інвалідів та просто соціально нестабільних людей це і є дієва пропаганда.
02.02.2026 20:21 Ответить
дуже сумніваюсь що вони були бандерівцями і що взагалі колись говорили українською. за шо путін ненавидить рускоязичних?
02.02.2026 15:07
02.02.2026 15:07 Ответить
Нажаль, на оон та в білому домі ніхто цих питань не підіймає!!!
Та й Европейцям теж треба !! Наразі ми позбавлені Державності, суб'єктності та повністю позбавлені дипломатії!!
І нажаль діаспора вкраїнчікіа дуже квола і не дружна, не наполеглива ! ((((
Мало вдається ...
02.02.2026 20:17 Ответить
Давно назріла необхідність фізичної ліквідації Пуйла скаженого. Це єдина тверда умова закінчення війни. Все, що мішає реалізації цієї акції повинно бути усунуте. Це питання існування української нації і тому повинні бути відкинуті будь-які сумніви.
02.02.2026 15:11
02.02.2026 15:11 Ответить
Або хоча б налякати так, щоб почав істерити на довгий період, і помилками своїми прискорив Чорних Лебедів..
02.02.2026 20:13
02.02.2026 20:13 Ответить
Мішає верховний міндіч та його лизоблюди - буданга, шмига, агрохамас...
02.02.2026 20:15
02.02.2026 20:15 Ответить
Там не в одному х7йлі справа, рашисти на 80% поїхали головою й радіють війні-вбивствам-руйнуіанням України. Хоча звісно було б не погано аби х7йла "демілітарізовали".
02.02.2026 22:52
02.02.2026 22:52 Ответить
Коли закликають евакуюватися, чогось до таких коментаторів чипляються подоляко-боти та інші заклопотані...
І жити біля Фронту не можно... Голобородька не дасть багато шансів жити
02.02.2026 20:11 Ответить
 
 