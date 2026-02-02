Россияне сбросили авиабомбу на дом в Алексеево-Дружковке: погибли отец и сын, мать и двое детей - ранены

В ночь на 2 февраля россияне сбросили авиабомбу на жилой дом в Алексеево-Дружковке в Донецкой области, где находилась семья из пяти человек - супруги и трое детей.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Погибшие и раненые

Отмечается, что в результате удара погибли отец и совершеннолетний сын, ранения получили мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын.

Вернулись из эвакуации

Сообщается, что эта семья в ноябре прошлого года была эвакуирована в Одесскую область, но в декабре самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.

Начальник ОГА призвал дончан, а особенно родителей с детьми, эвакуироваться.

"Не знаю, сколько еще таких историй нужно, чтобы наконец всем стало понятно: оставаться в Донецкой области — опасно! Каждый день здесь — это неоправданный риск для жизни и здоровья", — подчеркнул он.