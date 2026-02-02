Россияне сбросили авиабомбу на дом в Алексеево-Дружковке: погибли отец и сын, мать и двое детей - ранены
В ночь на 2 февраля россияне сбросили авиабомбу на жилой дом в Алексеево-Дружковке в Донецкой области, где находилась семья из пяти человек - супруги и трое детей.
Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Погибшие и раненые
Отмечается, что в результате удара погибли отец и совершеннолетний сын, ранения получили мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын.
Вернулись из эвакуации
Сообщается, что эта семья в ноябре прошлого года была эвакуирована в Одесскую область, но в декабре самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.
Начальник ОГА призвал дончан, а особенно родителей с детьми, эвакуироваться.
"Не знаю, сколько еще таких историй нужно, чтобы наконец всем стало понятно: оставаться в Донецкой области — опасно! Каждый день здесь — это неоправданный риск для жизни и здоровья", — подчеркнул он.
За що жити, за що винаймати житло.
Де працювати , якщо це безпечне село ( тобто далеко від міст і військових та енергетичних об'єктів )
Знаю факти повернення на ТОТ ( в окупацію). Отака єдність та незламність.
Лікарі-хапуги і хабарництво на кожному кроці. А на ТОТ поки ще є ресурси для "безплатної медицини", виплат та пенсій та гуманітарки...
Для стариків , інвалідів та просто соціально нестабільних людей це і є дієва пропаганда.
Та й Европейцям теж треба !! Наразі ми позбавлені Державності, суб'єктності та повністю позбавлені дипломатії!!
І нажаль діаспора вкраїнчікіа дуже квола і не дружна, не наполеглива ! ((((
Мало вдається ...
І жити біля Фронту не можно... Голобородька не дасть багато шансів жити