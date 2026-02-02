Росіяни скинули авіабомбу на будинок в Олексієво-Дружківці: загинули батько та син, мати і двоє дітей - поранені
У ніч на 2 лютого росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок в Олексієво-Дружківці в Донецькій області, де перебувала сім'я із п’яти людей - подружжя і троє дітей.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Загиблі та поранені
Зазначається, що внаслідок удару загинули батько і повнолітній син, поранення дістали мати, 16-річна донька і 11-річний син.
Повернулися з евакуації
Повідомляється, що ця сім'я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.
Начальник ОВА закликав донеччан, а особливо батьків із дітьми, евакуюватися.
"Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров'я", - наголосив він.
За що жити, за що винаймати житло.
Де працювати , якщо це безпечне село ( тобто далеко від міст і військових та енергетичних об'єктів )
Знаю факти повернення на ТОТ ( в окупацію). Отака єдність та незламність.
Лікарі-хапуги і хабарництво на кожному кроці. А на ТОТ поки ще є ресурси для "безплатної медицини", виплат та пенсій та гуманітарки...
Для стариків , інвалідів та просто соціально нестабільних людей це і є дієва пропаганда.
Та й Европейцям теж треба !! Наразі ми позбавлені Державності, суб'єктності та повністю позбавлені дипломатії!!
І нажаль діаспора вкраїнчікіа дуже квола і не дружна, не наполеглива ! ((((
Мало вдається ...
І жити біля Фронту не можно... Голобородька не дасть багато шансів жити