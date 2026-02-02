Росіяни скинули авіабомбу на будинок в Олексієво-Дружківці: загинули батько та син, мати і двоє дітей - поранені

У ніч на 2 лютого росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок в Олексієво-Дружківці в Донецькій області, де перебувала сім'я із п’яти людей - подружжя і троє дітей.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загиблі та поранені

Зазначається, що внаслідок удару загинули батько і повнолітній син, поранення дістали мати, 16-річна донька і 11-річний син.

Також дивіться: 2 людини загинули, ще 4 – поранені через російські атаки на Донеччині. ФОТОрепортаж

Повернулися з евакуації

Повідомляється, що ця сім'я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.

Начальник ОВА закликав донеччан, а особливо батьків із дітьми, евакуюватися.

Також дивіться: Росіяни вдарили трьома ФАБ-250 по Слов’янську: одна жінка загинула й одну поранено, пошкоджено 14 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

"Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров'я", - наголосив він.