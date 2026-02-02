УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18324 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Донеччини
4 637 11

Росіяни скинули авіабомбу на будинок в Олексієво-Дружківці: загинули батько та син, мати і двоє дітей - поранені

У ніч на 2 лютого росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок в Олексієво-Дружківці в Донецькій області, де перебувала сім'я із п’яти людей - подружжя і троє дітей.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупанти вдарили по будинку в Олексієво-Дружківці

Загиблі та поранені

Зазначається, що внаслідок удару загинули батько і повнолітній син, поранення дістали мати, 16-річна донька і 11-річний син.

Також дивіться: 2 людини загинули, ще 4 – поранені через російські атаки на Донеччині. ФОТОрепортаж

Повернулися з евакуації

Повідомляється, що ця сім'я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.

Начальник ОВА закликав донеччан, а особливо батьків із дітьми, евакуюватися.

Також дивіться: Росіяни вдарили трьома ФАБ-250 по Слов’янську: одна жінка загинула й одну поранено, пошкоджено 14 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

"Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров'я", - наголосив він.

Автор: 

обстріл (33906) Донецька область (11156) Олексієво-Дружківка (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Чому люди повертаються назад? Це питання потрібно задавати нешановній "пані" Верещук..
показати весь коментар
02.02.2026 14:43 Відповісти
+12
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,щож ви за народ виродки кацапські, бодай ви всі виздихали ,коли здохне воєний злочинець кривавий терорист путін ?
показати весь коментар
02.02.2026 14:37 Відповісти
+12
Це стерво пограбувало Рава-Русську громаду та літає на зеленій парасольці і плює на всіх ВПО (та й на всіх інших) з висоти своєї посади.На цій "Мері Попінс" тавра ніде ставити.
показати весь коментар
02.02.2026 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,щож ви за народ виродки кацапські, бодай ви всі виздихали ,коли здохне воєний злочинець кривавий терорист путін ?
показати весь коментар
02.02.2026 14:37 Відповісти
Чому люди повертаються назад? Це питання потрібно задавати нешановній "пані" Верещук..
показати весь коментар
02.02.2026 14:43 Відповісти
Це стерво пограбувало Рава-Русську громаду та літає на зеленій парасольці і плює на всіх ВПО (та й на всіх інших) з висоти своєї посади.На цій "Мері Попінс" тавра ніде ставити.
показати весь коментар
02.02.2026 14:58 Відповісти
Відповідь проста: страх і не визначеність.
За що жити, за що винаймати житло.
Де працювати , якщо це безпечне село ( тобто далеко від міст і військових та енергетичних об'єктів )
Знаю факти повернення на ТОТ ( в окупацію). Отака єдність та незламність.
Лікарі-хапуги і хабарництво на кожному кроці. А на ТОТ поки ще є ресурси для "безплатної медицини", виплат та пенсій та гуманітарки...
Для стариків , інвалідів та просто соціально нестабільних людей це і є дієва пропаганда.
показати весь коментар
02.02.2026 20:21 Відповісти
дуже сумніваюсь що вони були бандерівцями і що взагалі колись говорили українською. за шо путін ненавидить рускоязичних?
показати весь коментар
02.02.2026 15:07 Відповісти
Нажаль, на оон та в білому домі ніхто цих питань не підіймає!!!
Та й Европейцям теж треба !! Наразі ми позбавлені Державності, суб'єктності та повністю позбавлені дипломатії!!
І нажаль діаспора вкраїнчікіа дуже квола і не дружна, не наполеглива ! ((((
Мало вдається ...
показати весь коментар
02.02.2026 20:17 Відповісти
Давно назріла необхідність фізичної ліквідації Пуйла скаженого. Це єдина тверда умова закінчення війни. Все, що мішає реалізації цієї акції повинно бути усунуте. Це питання існування української нації і тому повинні бути відкинуті будь-які сумніви.
показати весь коментар
02.02.2026 15:11 Відповісти
Або хоча б налякати так, щоб почав істерити на довгий період, і помилками своїми прискорив Чорних Лебедів..
показати весь коментар
02.02.2026 20:13 Відповісти
Мішає верховний міндіч та його лизоблюди - буданга, шмига, агрохамас...
показати весь коментар
02.02.2026 20:15 Відповісти
Там не в одному х7йлі справа, рашисти на 80% поїхали головою й радіють війні-вбивствам-руйнуіанням України. Хоча звісно було б не погано аби х7йла "демілітарізовали".
показати весь коментар
02.02.2026 22:52 Відповісти
Коли закликають евакуюватися, чогось до таких коментаторів чипляються подоляко-боти та інші заклопотані...
І жити біля Фронту не можно... Голобородька не дасть багато шансів жити
показати весь коментар
02.02.2026 20:11 Відповісти
 
 