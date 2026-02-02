Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
$10 тыс. за фиктивную ВВК: в столице задержали руководительницу общественной организации

Столичные полицейские разоблачили руководительницу общественной организации, которая за 10 000 долларов обещала мужчинам "решить вопрос" с непригодностью к службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как работала схема?

Как отмечается, за денежное вознаграждение 41-летняя жительница Киевской области обещала клиентам "благоприятное" прохождение ВВК и получение документов, дававших им основания для признания непригодными к военной службе с последующим снятием с воинского учета.

Противоправную деятельность задокументировали следователи столичного главка совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в г. Киеве под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Что установило следствие?

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемая уверяла "клиентов", что имеет связи с одним из столичных медицинских учреждений и может организовать выдачу медицинских справок с "нужными" диагнозами.

"Так, одному из военнообязанных она предлагала организовать стационарное обследование и лечение в медицинском учреждении, по результатам которого мужчине должны были выдать документы о непригодности к прохождению военной службы с последующим снятием с воинского учета", - говорится в сообщении.

Свои "услуги" подозреваемая оценила в 10 тысяч долларов, из которых 4 тысячи получила в качестве аванса во время личной встречи. Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины во время передачи средств.

Правонарушительнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц.

По инкриминируемой статье фигурантке грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Дуже мало 10-ть років для продажної хвойди ,
яка заради бабла ґотова продати Украіну ,
не задумуючись !!
02.02.2026 15:36 Ответить
Знову, щось не так, якщо 368 ККУ, де пособниця - лікарка з ВЛК, а якщо лікарів не було - то це шахрайство, бо сама фігурантка не могла нічого зробити і лише обманювала. Чи б'ють по хвостах, чи не хочуть викривати весь ланцюг, або хочуть в подальшому використовувати цей канал, дивна якась інтерпретації події.
02.02.2026 15:57 Ответить
Та всё так. Если докажут что знакома с врачем и она обменяет трешечку условно на показания против врача тогда одно дело.
А если сама, гордо повесит на себя мошенничество. Тогда да.
02.02.2026 16:31 Ответить
мусорам реально нечем заняться больше
03.02.2026 09:35 Ответить
 
 