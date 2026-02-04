Россия атаковала Харьков: в городе прогремели взрывы

Вечером 4 февраля в Харькове прогремели взрывы.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, под ударом оказался Немишлянский район города, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В свою очередь мэр города Игорь Терехов в Телеграме написал, что враг нанес два ракетных удара: один – в ближайшем пригороде Харькова, другой – в Салтовском районе города.



По его словам, на места попаданий направлены соответствующие службы.

Ранее сообщалось

Вечером 3 февраля российские военные атаковали Запорожье. Ударили по спальному району. В результате обстрела убиты два человека, а количество пострадавших возросло до 11.

Среди них - трое детей. Врачи диагностировали у пострадавших осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.

Читайте также: В многоэтажке Харькова, предварительно, взорвалась газовоздушная смесь: двое погибших, разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами. ФОТО

Россия продолжает атаковать Украину

Вечером 3 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах!

Читайте также: Метрополитен Харькова станет круглосуточным "пунктом несокрушимости"