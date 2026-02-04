Россия атаковала Харьков: в городе прогремели взрывы
Вечером 4 февраля в Харькове прогремели взрывы.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, под ударом оказался Немишлянский район города, сообщает Цензор.НЕТ.
В свою очередь мэр города Игорь Терехов в Телеграме написал, что враг нанес два ракетных удара: один – в ближайшем пригороде Харькова, другой – в Салтовском районе города.
По его словам, на места попаданий направлены соответствующие службы.
Ранее сообщалось
Вечером 3 февраля российские военные атаковали Запорожье. Ударили по спальному району. В результате обстрела убиты два человека, а количество пострадавших возросло до 11.
Среди них - трое детей. Врачи диагностировали у пострадавших осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.
Россия продолжает атаковать Украину
Вечером 3 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.
Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах!
