Росія атакувала Харків: у місті пролунали вибухи

Увечері 4 лютого у Харкові пролунали вибухи.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, під ударом опинився Немишлянський район міста, повідомляє Цензор.НЕТ.

Своєю чергою мер міста Ігор Терехов у Телеграмі написав, що ворог завдав два ракетні удари: один – у найближчому передмісті Харкова, інший – у Салтівському районі міста.



За його словами, на місця влучань направлені відповідні служби.

Увечері 3 лютого російські військові атакували Запоріжжя. Вдарили по спальному району. Унаслідок обстрілу вбито двох людей, а кількість постраждалих зросла до 11.

Серед них троє дітей. Лікарі діагностували у потерпілих осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.

Росія продовжує атакувати Україну

Увечері 3 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

