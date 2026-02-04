Росія атакувала Харків: у місті пролунали вибухи
Увечері 4 лютого у Харкові пролунали вибухи.
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, під ударом опинився Немишлянський район міста, повідомляє Цензор.НЕТ.
Своєю чергою мер міста Ігор Терехов у Телеграмі написав, що ворог завдав два ракетні удари: один – у найближчому передмісті Харкова, інший – у Салтівському районі міста.
За його словами, на місця влучань направлені відповідні служби.
Раніше повідомлялося
Увечері 3 лютого російські військові атакували Запоріжжя. Вдарили по спальному району. Унаслідок обстрілу вбито двох людей, а кількість постраждалих зросла до 11.
Серед них троє дітей. Лікарі діагностували у потерпілих осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.
Росія продовжує атакувати Україну
Увечері 3 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.
Бережіть себе і залишайтеся у безпечних місцях!
