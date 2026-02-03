Метрополітен Харкова стане цілодобовим "Пунктом незламності"
Станції Харківського метрополітену працюватимуть цілодобово як "Пункти незламності" для мешканців міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міського голови Харкова Ігоря Терехова.
Рішення ухвалили через складну ситуацію з енергопостачанням та ризики нових атак.
Метро та міські пункти допомоги
За словами міського голови, жителі зможуть приходити до метро у будь-який час. У місті вже працює 101 "Пункт незламності". За потреби додатково розгорнуть ще 50 наметів.
"Люди зможуть цілодобово приходити до метрополітену й отримувати всю необхідну допомогу", — наголосив Ігор Терехов.
Також у Харкові діють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування. Вони працюють у різних районах міста. Міська влада координує їхню роботу з волонтерами.
Підтримка від Укрзалізниці та енергетична ситуація
Місто має домовленість з "Укрзалізницею" щодо мобільного пункту допомоги. Його облаштували на базі потяга. Наразі це шість вагонів для 300 осіб. За потреби залучать додаткові потяги.
Нагадаємо, внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об’єкти Приватного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине".
Про це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Ігор Терехов.
- У Харкові після російської атаки 3 лютого запровадили надзвичайну ситуацію.
