Метрополітен Харкова стане цілодобовим "Пунктом незламності"

Станції Харківського метрополітену працюватимуть цілодобово як "Пункти незламності" для мешканців міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Рішення ухвалили через складну ситуацію з енергопостачанням та ризики нових атак.

Метро та міські пункти допомоги

За словами міського голови, жителі зможуть приходити до метро у будь-який час. У місті вже працює 101 "Пункт незламності". За потреби додатково розгорнуть ще 50 наметів.

"Люди зможуть цілодобово приходити до метрополітену й отримувати всю необхідну допомогу", — наголосив Ігор Терехов.

Також у Харкові діють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування. Вони працюють у різних районах міста. Міська влада координує їхню роботу з волонтерами.

Підтримка від Укрзалізниці та енергетична ситуація

Місто має домовленість з "Укрзалізницею" щодо мобільного пункту допомоги. Його облаштували на базі потяга. Наразі це шість вагонів для 300 осіб. За потреби залучать додаткові потяги.

Нагадаємо, внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об’єкти Приватного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине".

Про це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Ігор Терехов.

  • У Харкові після російської атаки 3 лютого запровадили надзвичайну ситуацію.

і це при тому що в Харкові хоча б якийсь натяк на розподілену еренгетику є. в інших містах жопа.
03.02.2026 21:02 Відповісти
Назвали б вже якось по людському а то вже нудить від цього пафосу незламності та потужності.
03.02.2026 21:10 Відповісти
Я коли чую "пункт незламності" то іже тошнить. Ці Зельоні любе слово так обісруть своїм дотиком, що втрачає своє первинне значення, а викликає асоціацію з Янелохами Мародерними.
03.02.2026 21:13 Відповісти
Треба, щоб хтось склав словник зеленого генератора слів зі словами паразитами)))
03.02.2026 21:19 Відповісти
Пункти потужності і незламності це будуть самі ганебні сторінки історії при владі цього недолугого президента, позорище повне.
03.02.2026 21:16 Відповісти
03.02.2026 22:24 Відповісти
 
 