Метрополитен Харькова станет круглосуточным пунктом несокрушимости

Станции Харьковского метрополитена будут работать круглосуточно как пункты несокрушимости для жителей города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении городского головы Харькова Игоря Терехова.

Решение принято из-за сложной ситуации с энергоснабжением и рисками новых атак.

Метро и городские пункты помощи

По словам городского головы, жители смогут приходить в метро в любое время. В городе уже работает 101 пункт несокрушимости. При необходимости дополнительно развернут еще 50 палаток.

"Люди смогут круглосуточно приходить в метрополитен и получать всю необходимую помощь", - подчеркнул Игорь Терехов.

Также в Харькове действуют 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания. Они работают в разных районах города. Городские власти координируют их работу с волонтерами.

Поддержка от Укрзализныци и энергетическая ситуация

Город имеет договоренность с "Укрзализныцей" о мобильном пункте помощи. Его обустроили на базе поезда. Сейчас это шесть вагонов для 300 человек. При необходимости привлекут дополнительные поезда.

Напомним, вследствие массированных обстрелов Харьковской области и Харькова 3 февраля были повреждены критически важные объекты Частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Игорь Терехов.

  • В Харькове после российской атаки 3 февраля ввели чрезвычайную ситуацию.

і це при тому що в Харкові хоча б якийсь натяк на розподілену еренгетику є. в інших містах жопа.
03.02.2026 21:02 Ответить
Назвали б вже якось по людському а то вже нудить від цього пафосу незламності та потужності.
03.02.2026 21:10 Ответить
Я коли чую "пункт незламності" то іже тошнить. Ці Зельоні любе слово так обісруть своїм дотиком, що втрачає своє первинне значення, а викликає асоціацію з Янелохами Мародерними.
03.02.2026 21:13 Ответить
Треба, щоб хтось склав словник зеленого генератора слів зі словами паразитами)))
03.02.2026 21:19 Ответить
Пункти потужності і незламності це будуть самі ганебні сторінки історії при владі цього недолугого президента, позорище повне.
03.02.2026 21:16 Ответить
03.02.2026 22:24
 
 