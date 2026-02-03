Метрополитен Харькова станет круглосуточным пунктом несокрушимости

Станции Харьковского метрополитена будут работать круглосуточно как пункты несокрушимости для жителей города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении городского головы Харькова Игоря Терехова.

Решение принято из-за сложной ситуации с энергоснабжением и рисками новых атак.

Метро и городские пункты помощи

По словам городского головы, жители смогут приходить в метро в любое время. В городе уже работает 101 пункт несокрушимости. При необходимости дополнительно развернут еще 50 палаток.

"Люди смогут круглосуточно приходить в метрополитен и получать всю необходимую помощь", - подчеркнул Игорь Терехов.

Также в Харькове действуют 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания. Они работают в разных районах города. Городские власти координируют их работу с волонтерами.

Поддержка от Укрзализныци и энергетическая ситуация

Город имеет договоренность с "Укрзализныцей" о мобильном пункте помощи. Его обустроили на базе поезда. Сейчас это шесть вагонов для 300 человек. При необходимости привлекут дополнительные поезда.

Напомним, вследствие массированных обстрелов Харьковской области и Харькова 3 февраля были повреждены критически важные объекты Частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Игорь Терехов.

В Харькове после российской атаки 3 февраля ввели чрезвычайную ситуацию.

