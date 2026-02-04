МОЗ: более 2,5 тысячи медучреждений повреждены или разрушены во время войны

По состоянию на 1 февраля 2026 года в Украине повреждено или уничтожено 2 562 объекта медицинской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на областные и Киевскую городскую военные администрации.

По информации ведомства, полностью разрушены 328 объектов в 125 медицинских учреждениях. Наибольшие повреждения понесли учреждения в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областях.

В то же время полностью восстановлены 725 объектов, еще 324 находятся в частичном восстановлении. Минздрав отмечает, что 67 ранее восстановленных объектов были повреждены в результате повторных вражеских атак.

Состояние работы медицинских учреждений

В настоящее время медицинская помощь предоставляется на 1 555 объектах в полном объеме. Еще 185 учреждений работают частично, а 234 были эвакуированы в другие помещения.

"Данные по объектам на временно оккупированных территориях остаются ограниченными из-за невозможности подтвердить масштабы разрушений", – уточняет Минздрав.

Автомобили экстренной помощи

С начала полномасштабного вторжения уничтожено 284 автомобиля скорой помощи. Еще 175 автомобилей повреждены, а 80 захвачены врагом.

Министерство подчеркивает важность восстановления работы медицинских учреждений для обеспечения полноценной помощи населению.

