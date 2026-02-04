МОЗ: понад 2,5 тисячі медзакладів пошкоджені або зруйновані під час війни
Станом на 1 лютого 2026 року в Україні пошкоджено або знищено 2 562 об’єкти медичної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на обласні та Київську міську військові адміністрації.
За інформацією відомства, повністю зруйновані 328 об’єктів у 125 медичних закладах. Найбільших пошкоджень зазнали заклади у Донецькій, Харківській, Херсонській, Луганській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Водночас повністю відновлено 725 об’єктів, ще 324 перебувають у частковому відновленні. МОЗ зазначає, що 67 раніше відновлених об’єктів зазнали пошкоджень через повторні ворожі атаки.
Стан роботи медичних закладів
Наразі медична допомога надається на 1 555 об’єктах у повному обсязі. Ще 185 закладів працюють частково, а 234 були евакуйовані в інші приміщення.
"Дані щодо об’єктів на тимчасово окупованих територіях залишаються обмеженими через неможливість підтвердити масштаби руйнувань", – уточнює МОЗ.
Автомобілі екстреної допомоги
Від початку повномасштабного вторгнення знищено 284 автомобілі швидкої допомоги. Ще 175 авто пошкоджено, а 80 захоплено ворогом.
Міністерство підкреслює важливість відновлення роботи медичних закладів для забезпечення повноцінної допомоги населенню.
- Раніше ми повідомляли, що зарплати лікарів у прифронтових регіонах зростуть до 35 тисяч. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль