Враг ударил дронами по Одессе: есть пострадавшие, повреждены дома, школа, детский сад и промышленный объект

В ночь на среду, 4 февраля, российские войска атаковали ударными дронами территорию Одессы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

В результате атаки повреждена гражданская и промышленная инфраструктура в двух районах. Пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах, взрывной волной выбиты стекла в соседних зданиях и повреждены автомобили. Также пострадали школа и детский сад. Зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где возник пожар.

Пострадали люди

Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте.

Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжаются обследования.

Обстрел Одессы
Урбіцид...
04.02.2026 07:48
 
 