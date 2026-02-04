Враг ударил дронами по Одессе: есть пострадавшие, повреждены дома, школа, детский сад и промышленный объект

В ночь на среду, 4 февраля, российские войска атаковали ударными дронами территорию Одессы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

В результате атаки повреждена гражданская и промышленная инфраструктура в двух районах. Пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах, взрывной волной выбиты стекла в соседних зданиях и повреждены автомобили. Также пострадали школа и детский сад. Зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где возник пожар.

Пострадали люди

Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте.

Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжаются обследования.











