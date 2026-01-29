Атака "шахедов" на Одессу 27 января: подтверждена гибель четвертого человека

Российская атака на Одессу 27 января унесла жизнь еще одного человека. Раненый мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"К сожалению, подтверждена гибель четвертого человека в результате атаки беспилотников 27 января на Одессу. От полученных травм скончался пожилой мужчина, проживавший в разрушенном доме на ул. Прохоровской", - говорится в сообщении.

Читайте: Удар РФ по Одессе: 28 января объявлен днем траура

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, число пострадавших возросло до 22 человек.
  • Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
  • По данным полиции, под завалами искали трех человек.
  • Как сообщает ДТЭК, враг повторно нанес удар по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.
  • Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.
  • В результате удара по Одессе известно о трех погибших.

Читайте также: Российские БПЛА нанесли удар по монастырю и жилому дому в Одессе (обновлено)

