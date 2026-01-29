Атака "шахедов" на Одессу 27 января: подтверждена гибель четвертого человека

Российская атака на Одессу 27 января унесла жизнь еще одного человека. Раненый мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"К сожалению, подтверждена гибель четвертого человека в результате атаки беспилотников 27 января на Одессу. От полученных травм скончался пожилой мужчина, проживавший в разрушенном доме на ул. Прохоровской", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, число пострадавших возросло до 22 человек.

Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

По данным полиции, под завалами искали трех человек.

Как сообщает ДТЭК, враг повторно нанес удар по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.

Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.

В результате удара по Одессе известно о трех погибших.

