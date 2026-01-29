Атака "шахедів" на Одесу 27 січня: підтверджено загибель четвертої людини
Російська атака на Одесу 27 січня забрала життя ще однієї людини. Поранений чоловік помер у лікарні.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На жаль, підтверджено загибель четвертої людини внаслідок атаки безпілотників 27 січня на Одесу. Від отриманих травм помер літній чоловік, який проживав в зруйнованому будинку на вул. Прохоровській", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
- Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
- За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.
- Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.
- Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.
- Внаслідок удару по Одесі відомо про трьох загиблих.
