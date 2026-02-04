Ворог ударив дронами по Одесі: є постраждалі, пошкоджено будинки, школу, дитсадок та промисловий об’єкт

У ніч проти середи, 4 лютого, російські війська атакували ударними дронами територію Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Внаслідок атаки пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру у двох районах. Постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки. Також постраждала школа та дитячий садок. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

Постраждали люди

Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці.

Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків атаки та закриття вибитих вікон. Тривають обстеження.











