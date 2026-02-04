61% украинцев доверяют Зеленскому, - КМИС

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 61% граждан Украины, в то же время уровень недоверия составляет 33%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным опроса, баланс доверия-недоверия к президенту составляет +28%. Социологи отмечают, что эти показатели почти не изменились по сравнению с серединой января 2026 года.

Среди 61% респондентов, которые заявили о доверии главе государства, 25% ответили, что полностью ему доверяют, еще 36% - скорее доверяют.

В то же время 33% опрошенных заявили о недоверии президенту. Из них 17% совсем не доверяют Зеленскому, а 16% - скорее не доверяют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35% украинцев считают, что в стране недостаточно демократии. Среди причин - ТЦК, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как проводился опрос?

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах Украины на подконтрольной территории. В исследовании приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 лет.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 56% украинцев положительно относятся к Папе Римскому Льву XIV, - опрос