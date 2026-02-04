61% украинцев доверяют Зеленскому, - КМИС

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 61% граждан Украины, в то же время уровень недоверия составляет 33%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, баланс доверия-недоверия к президенту составляет +28%. Социологи отмечают, что эти показатели почти не изменились по сравнению с серединой января 2026 года.

Среди 61% респондентов, которые заявили о доверии главе государства, 25% ответили, что полностью ему доверяют, еще 36% - скорее доверяют.

В то же время 33% опрошенных заявили о недоверии президенту. Из них 17% совсем не доверяют Зеленскому, а 16% - скорее не доверяют.

Как проводился опрос?

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах Украины на подконтрольной территории. В исследовании приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 лет.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Топ комментарии
Нахіба оця ахінея !!!
04.02.2026 11:39 Ответить
Опитування проводили у психіатричній лікарні?
04.02.2026 11:40 Ответить
В цю дурню навіть зефанати диванні не вірять вже! Навіщо ви оцей висер кожен тиждень викладаєте? Кого ви опитували? В опі чи вр? Опитайте краще простих солдат в окопах, будете неприємно вражені.
04.02.2026 11:41 Ответить
ага, взяли і повірили самому незалежному в Україні кміс опитування напевно проводили в оп....справжній рейтинг зелені нижче плінтуса)))
04.02.2026 13:22 Ответить
04.02.2026 13:23 Ответить
Якщо довіряють Зеленському то чому відбиваються від ТЦК? Це ж зелень довела країну до війни.
04.02.2026 13:31 Ответить
Тобто - по твоєму кацапи там ні до чого ?
04.02.2026 14:05 Ответить
"...до чого..." і кацапи, і зелені.
06.02.2026 10:50 Ответить
вони не доганяють, що саме президент, згідно Конституції України, відповідальний за стан мобілізаційної роботи. Думають, що то тільки ЗСУ відповідальне; і на віть не все ЗСУ, а його підрозділ ТЦК.
04.02.2026 16:58 Ответить
Треба провести опитування скільки процентів не довіряють КМІС
04.02.2026 13:32 Ответить
Це треба таку куйню поширювати, чисто на стареньких пенсіонерів, це наш президент, на нього всі моляться, його *******... Цука, як можна так пи*деть... 61% приписано, але 100% пи*деш...
04.02.2026 13:37 Ответить
Телефонне опитування -- це коли слухають твою відповідь а на листочку малюють потрібний результат. Отак і вибори збираються проводити онлайн.
04.02.2026 13:52 Ответить
І ще абонент прекрасно розуміє, що по номеру телефону елементарно вирахувати його власника. Тому говорить те, що потрібно чинній владі.
04.02.2026 17:01 Ответить
Опитування проводили серед членів і членкинь сім'ї **********
04.02.2026 13:52 Ответить
Оце 3,14здьож, не просто потужний а Гигапотужний.
04.02.2026 14:01 Ответить
Це підготовка до майбутніх фальсифікацій? Це ж як потрібно зневажати народ, щоб втюхувати такі рейтинги.
04.02.2026 14:25 Ответить
Когда все в одной лодке--- лодку не качают. Но вот у нас получается. Хотя до берега пока не видать. Гребите.
04.02.2026 14:57 Ответить
Що ви там вживаєте?
04.02.2026 16:00 Ответить
Це обкурене бидло і до 20% не дотягує. Лапша та й годі.
04.02.2026 16:27 Ответить
найкращій зе покидьок це мертвий зе, тоді нарешті буде довіра
04.02.2026 19:47 Ответить
