61% українців довіряють Зеленському, - КМІС
Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 61% громадян України, водночас рівень недовіри становить 33%.
Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.
За даними опитування, баланс довіри-недовіри до президента становить +28%. Соціологи зазначають, що ці показники майже не змінилися порівняно з серединою січня 2026 року.
Серед 61% респондентів, які заявили про довіру главі держави, 25% відповіли, що повністю йому довіряють, ще 36% - скоріше довіряють.
Водночас 33% опитаних заявили про недовіру президенту. З них 17% зовсім не довіряють Зеленському, а 16% - скоріше не довіряють.
Як проводилсь опитування?
Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України на підконтрольній території. У дослідженні взяли участь 1003 респонденти віком від 18 років.
За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.
