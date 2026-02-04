61% українців довіряють Зеленському, - КМІС

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 61% громадян України, водночас рівень недовіри становить 33%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, баланс довіри-недовіри до президента становить +28%. Соціологи зазначають, що ці показники майже не змінилися порівняно з серединою січня 2026 року.

Серед 61% респондентів, які заявили про довіру главі держави, 25% відповіли, що повністю йому довіряють, ще 36% - скоріше довіряють.

Водночас 33% опитаних заявили про недовіру президенту. З них 17% зовсім не довіряють Зеленському, а 16% - скоріше не довіряють.

Як проводилсь опитування?

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України на підконтрольній території. У дослідженні взяли участь 1003 респонденти віком від 18 років.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Топ коментарі
+55
Нахіба оця ахінея !!!
04.02.2026 11:39 Відповісти
+55
Опитування проводили у психіатричній лікарні?
04.02.2026 11:40 Відповісти
+40
В цю дурню навіть зефанати диванні не вірять вже! Навіщо ви оцей висер кожен тиждень викладаєте? Кого ви опитували? В опі чи вр? Опитайте краще простих солдат в окопах, будете неприємно вражені.
04.02.2026 11:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
ага, взяли і повірили самому незалежному в Україні кміс опитування напевно проводили в оп....справжній рейтинг зелені нижче плінтуса)))
04.02.2026 13:22 Відповісти
….і 102% із задоволенням чекають його гундосиків і ставлять діткам замість мультиків.
04.02.2026 13:23 Відповісти
Якщо довіряють Зеленському то чому відбиваються від ТЦК? Це ж зелень довела країну до війни.
04.02.2026 13:31 Відповісти
Тобто - по твоєму кацапи там ні до чого ?
04.02.2026 14:05 Відповісти
"...до чого..." і кацапи, і зелені.
06.02.2026 10:50 Відповісти
вони не доганяють, що саме президент, згідно Конституції України, відповідальний за стан мобілізаційної роботи. Думають, що то тільки ЗСУ відповідальне; і на віть не все ЗСУ, а його підрозділ ТЦК.
04.02.2026 16:58 Відповісти
Треба провести опитування скільки процентів не довіряють КМІС
04.02.2026 13:32 Відповісти
Це треба таку куйню поширювати, чисто на стареньких пенсіонерів, це наш президент, на нього всі моляться, його *******... Цука, як можна так пи*деть... 61% приписано, але 100% пи*деш...
04.02.2026 13:37 Відповісти
Телефонне опитування -- це коли слухають твою відповідь а на листочку малюють потрібний результат. Отак і вибори збираються проводити онлайн.
04.02.2026 13:52 Відповісти
І ще абонент прекрасно розуміє, що по номеру телефону елементарно вирахувати його власника. Тому говорить те, що потрібно чинній владі.
04.02.2026 17:01 Відповісти
Опитування проводили серед членів і членкинь сім'ї **********
04.02.2026 13:52 Відповісти
Оце 3,14здьож, не просто потужний а Гигапотужний.
04.02.2026 14:01 Відповісти
Це підготовка до майбутніх фальсифікацій? Це ж як потрібно зневажати народ, щоб втюхувати такі рейтинги.
04.02.2026 14:25 Відповісти
Когда все в одной лодке--- лодку не качают. Но вот у нас получается. Хотя до берега пока не видать. Гребите.
04.02.2026 14:57 Відповісти
Що ви там вживаєте?
04.02.2026 16:00 Відповісти
Це обкурене бидло і до 20% не дотягує. Лапша та й годі.
04.02.2026 16:27 Відповісти
найкращій зе покидьок це мертвий зе, тоді нарешті буде довіра
04.02.2026 19:47 Відповісти
