35% українців вважають, що в країні замало демократії. Серед причин - ТЦК, - опитування КМІС
Громадяни, які вважають, що в Україні замало демократії, пояснюють свою думку неможливістю критикувати владу, обмеженням свободи слова, а також діяльністю ТЦК.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Демократія
36% опитаних вважають, що в Україні стільки демократії, скільки має бути в умовах воєнного стану. 6% вважають, що демократії навіть забагато.
Водночас 35% вважають, що зараз демократії замало. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою.
Причини
Респондентам, які вважають, що зараз в Україні мало демократії, ставилося додаткове запитання у відкритій формі, чому вони дотримуються такого погляду. Отже, найчастіше респонденти пов’язували брак демократії зараз із неможливістю критикувати владу / обмеженням свободи слова (19%), діяльністю ТЦК (17%), тим, що інтереси простих людей не враховуються / прості люди незахищені (16%), беззаконням / порушенням законів та перевищенням повноважень владою (15%), корупцією (15%).
Водночас соціологи зазначають, що мало хто говорив про відсутність виборів (лише 1%).
Також оскільки питання мобілізації є чутливим, йдеться в дослідженні, в перерахунку до всього населення є лише 6% тих, хто вважають, що в країні замало демократії і при цьому пояснюють це діями ТЦК.
Методологія
Опитування проводилося 23-29 січня 2026 року. Всього опитано 1003 респонденти.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%.
Виключно питання ухиляння від громадянських обов'язків.
Ну якось так собі бачить демократію нарід.
А ми дивуємося, що цей нарід періодично обирає авторитаризм та корупцію.
Бо у нас виходить, що Міндіч це фу, а занести лікарю хабар чи потягнути за кума це норм.
Буде вам демократія.
Єдиний правильний шлях - позбавити усіх ухилянтів взагалі якихось прав. Виборчих прав, водійських прав. Заблокувати нахєр усі банківські картки.
Коли ми повернемося - усі державні посади, можливість стати депутатом усіх рівнів (від селищної до Верховної ради) - виключно учасникам бойових дій.
Абсолютна нетолерантність до любих корупційних дій кого завгодно.
От тоді й поговоримо. Як вам така демократія, обісцянки?
міністра фінансів?
ну ти ж шариш у всьому тому що вмієш натискати на гачок?
Судячи по цьому опитуванню, багатьом, як виявляється, та демократія і не потрібна вже. 16% взагалі, мабуть, мріють про умовного «сраліна», аби тільки у вишиванці бігав і був незламним
P.S. вангую ще більше закручування гайок у осяжному майбутньому
Вона ґрунтується на принципах свободи, рівності, верховенства закону, чесних виборах, захисті прав меншості та поділі влади.
Ну прямо,як у нас зараз, з *верховенством права, з виборами і особливо з *рівністтю*
в країні повна клептократія та зачинені кордони
"замало демократії" ой ну посмішили
це вже белорусь чи ні?