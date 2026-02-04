35% українців вважають, що в країні замало демократії. Серед причин - ТЦК, - опитування КМІС

Громадяни, які вважають, що в Україні замало демократії, пояснюють свою думку неможливістю критикувати владу, обмеженням свободи слова, а також діяльністю ТЦК.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Демократія

36% опитаних вважають, що в Україні стільки демократії, скільки має бути в умовах воєнного стану. 6% вважають, що демократії навіть забагато.

Водночас 35% вважають, що зараз демократії замало. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою.

Причини

Респондентам, які вважають, що зараз в Україні мало демократії, ставилося додаткове запитання у відкритій формі, чому вони дотримуються такого погляду. Отже, найчастіше респонденти пов’язували брак демократії зараз із неможливістю критикувати владу / обмеженням свободи слова (19%), діяльністю ТЦК (17%), тим, що інтереси простих людей не враховуються / прості люди незахищені (16%), беззаконням / порушенням законів та перевищенням повноважень владою (15%), корупцією (15%).

Водночас соціологи зазначають, що мало хто говорив про відсутність виборів (лише 1%).

Також оскільки питання мобілізації є чутливим, йдеться в дослідженні, в перерахунку до всього населення є лише 6% тих, хто вважають, що в країні замало демократії і при цьому пояснюють це діями ТЦК.

Методологія

Опитування проводилося 23-29 січня 2026 року. Всього опитано 1003 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%.

