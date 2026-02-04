35% українців вважають, що в країні замало демократії. Серед причин - ТЦК, - опитування КМІС

Стан демократії в Україні: що кажуть українці?

Громадяни, які вважають, що в Україні замало демократії, пояснюють свою думку неможливістю критикувати владу, обмеженням свободи слова, а також діяльністю ТЦК.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Демократія

36% опитаних вважають, що в Україні стільки демократії, скільки має бути в умовах воєнного стану. 6% вважають, що демократії навіть забагато.

Водночас 35% вважають, що зараз демократії замало. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою.

Причини

Респондентам, які вважають, що зараз в Україні мало демократії, ставилося додаткове запитання у відкритій формі, чому вони дотримуються такого погляду. Отже, найчастіше респонденти пов’язували брак демократії зараз із неможливістю критикувати владу / обмеженням свободи слова (19%), діяльністю ТЦК (17%), тим, що інтереси простих людей не враховуються / прості люди незахищені (16%), беззаконням / порушенням законів та перевищенням повноважень владою (15%), корупцією (15%).

Водночас соціологи зазначають, що мало хто говорив про відсутність виборів (лише 1%).

Також оскільки питання мобілізації є чутливим, йдеться в дослідженні, в перерахунку до всього населення є лише 6% тих, хто вважають, що в країні замало демократії і при цьому пояснюють це діями ТЦК.

Методологія

Опитування проводилося 23-29 січня 2026 року. Всього опитано 1003 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%. 

Топ коментарі
+11
А хто ж керує ТЦК? Інопланетяни? Плем'я ?
04.02.2026 09:57 Відповісти
+8
і це при тому що більшість боїться казати правду в цих опитуваннях, бо можуть в двері постукати.
04.02.2026 09:58 Відповісти
+8
практично влада досягла демократії старшого брателли "ми всі 35 років строілі, строілі і на канец то построілі!" !!!! і концом по роялю, як заключний аккорд
04.02.2026 10:11 Відповісти
зеленський-символ української демократії!
04.02.2026 09:56 Відповісти
Ляшенко..Тепло у вас у штабі..світло є?
04.02.2026 10:12 Відповісти
Це заява командира якої бригади?
04.02.2026 10:18 Відповісти
Ну не знаю... Мені одного разу подзвонили по телефону якісь опитувачі (вже не пам'ятаю хто саме). То я їм сказав все, що думаю і про Шмарклю, і про всю його "зелену шоблу". **** мені, пенсіонеру, боятися?
04.02.2026 11:47 Відповісти
Так а хто дав команду грести кого попало цкунами? Ніхто чогось не бере на себе відповідальність.. звісно самі по собі вони б так не гребли
04.02.2026 10:02 Відповісти
А в Україні є демократія??
04.02.2026 10:03 Відповісти
Не узурпація влади. Не утискання свободи слова. Не політичні переслідування.
Виключно питання ухиляння від громадянських обов'язків.

Ну якось так собі бачить демократію нарід.

А ми дивуємося, що цей нарід періодично обирає авторитаризм та корупцію.
04.02.2026 10:06 Відповісти
між іншим, в реалі саме нарід є носієм і гарантом корупції !!
04.02.2026 10:14 Відповісти
Доки нема культури та політики несприйняття корупції у будь-якому вигляді, так.

Бо у нас виходить, що Міндіч це фу, а занести лікарю хабар чи потягнути за кума це норм.
04.02.2026 10:18 Відповісти
100% , что ты за зеленского голосовал! Если ты вора сравниваешь с человеком которому ты сам носишь! Если люди в восторге от квартала и сватов о какой культуре ты пишешь? Если для них зеленский артист, а манатик певец! И конечно же племя учителей тоже из той грядки!
04.02.2026 10:37 Відповісти
А мало б бути навпаки: імітатор президента ложив на Конституцію, а при владі виключно некомпетентні люди
04.02.2026 10:17 Відповісти
Зелений Бантустан в центрі Європи, ви цього хотіли в 2019 році?
04.02.2026 10:17 Відповісти
женщин выкиньте с опроса, они и про тцк будет 99%
04.02.2026 10:22 Відповісти
Не демократії замало, а справедливості та розуму в діях влади, судів, правоохоронних органів.
04.02.2026 10:23 Відповісти
Яка демократія? Ви накурені? Чоловік середніх віків в Україні як худоба і м'ясо зараз, без виїзду за кордон (крім всяких міндичів чи прокурорів з депутатами) зелена кастова система як в Індії тільки ще гірше, це перемога вже?
04.02.2026 10:24 Відповісти
Демократії замало?
Буде вам демократія.
Єдиний правильний шлях - позбавити усіх ухилянтів взагалі якихось прав. Виборчих прав, водійських прав. Заблокувати нахєр усі банківські картки.

Коли ми повернемося - усі державні посади, можливість стати депутатом усіх рівнів (від селищної до Верховної ради) - виключно учасникам бойових дій.
Абсолютна нетолерантність до любих корупційних дій кого завгодно.

От тоді й поговоримо. Як вам така демократія, обісцянки?
04.02.2026 10:30 Відповісти
"Всех взять и расстрелять!". Шариков, я не узнаю вас в гриме!
04.02.2026 11:10 Відповісти
а ти сам на яку посаду пойдешь?
міністра фінансів?
ну ти ж шариш у всьому тому що вмієш натискати на гачок?
04.02.2026 11:16 Відповісти
Это будет самый главный командир Украины. С большой фуражкой и большими эполетами.
04.02.2026 11:52 Відповісти
А бійці які зараз на фронті по два на кілометр стримують ворожу навалу це яка каста?
04.02.2026 11:12 Відповісти
«Ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну»

Судячи по цьому опитуванню, багатьом, як виявляється, та демократія і не потрібна вже. 16% взагалі, мабуть, мріють про умовного «сраліна», аби тільки у вишиванці бігав і був незламним

P.S. вангую ще більше закручування гайок у осяжному майбутньому
04.02.2026 10:37 Відповісти
Демократія- це політична система, за якої народ визнається єдиним джерелом влади...

Вона ґрунтується на принципах свободи, рівності, верховенства закону, чесних виборах, захисті прав меншості та поділі влади.
Ну прямо,як у нас зараз, з *верховенством права, з виборами і особливо з *рівністтю*
04.02.2026 10:37 Відповісти
Демократим замало, прав замало, свободи слова замало, але виборів не треба )) - ну генії, мудрий нарід став ще мудріше ))
04.02.2026 10:37 Відповісти
якщо мене держава змушує захищати свою сім'ю та дiм, то це "не демократично", ****@! куди котиться це "суспільство"? напевно в "лагідні" руки пі@орів!
04.02.2026 10:40 Відповісти
Армія ТЦК більша ніж армія Нідерландів. Вона як три армії Хорватії, сім армій Латвії, половина сухопутних військ Великобританії. І щоб не сумували, Зеленскій видав указ і дозволив виїхати молодим людям, щоб залишити ЗСУ без резервів. Тому, що прийшла пора погоджуватись на вимоги таваріща Пуйла.
04.02.2026 10:41 Відповісти
ТЦК, це працівники військкомату, ви назвали цифри з російських джерел, може в них є кількість громадянських у цій структурі, жінок, людей з обмеженнями до військової служби? За українськими даними, загальна чисельність військовослужбовців ТЦК, які брали участь у бойових діях, становить 46,2 % До вашої інформації, навіть в ізраїльській армії під час воєн з арабами безпосередньо в бойових діях брало участь не більше 30% Армії Ізраїлю. Зазвичай у воюючій армії ця цифра планується в 10-20%, інші будуть зайняті як фахівці, логістика, зв'язок, медицина, технічне обслуговування та штаби, учбові центри, ремонтні бази, і ті ж співробітники умовного "ТЦК", без яких машина армії не працюватиме.
04.02.2026 11:57 Відповісти
Ніхто не знає що то таке - демократія,але всі знають є вона чи нема.Ні,розшифрувати ці два грецькі слова - демос і кратос ще вміють,але що за ними повинно бути - тут кожний пояснює по свому.Не можна критикувати владу?Та її так критикують,зокрема на цьому сайті що на її місці більш совісливі люди побігли б повісились.Але не біжуть,не вішаються,і,до речі,всі до того відносяться з розумінням.Бо десь в глибині душі усвідомлюють,що на місці влади робили б точнісінько те саме - так само крали,хімічили,обдурювали...Більшість з нас таких...У Глазового є гумореска про кабана і корито.Там молодий правдоборець кабан кричав про свиней,які дорвались до корита і нічого не дають народу.А як сам туди дорвався то нічого від нього вже не чули,крім плямкання...
04.02.2026 10:49 Відповісти
ахахаха
в країні повна клептократія та зачинені кордони
"замало демократії" ой ну посмішили
це вже белорусь чи ні?
04.02.2026 11:17 Відповісти
Если бы как в белоруси, то я бы уже не отказался. Здесь будет хуже.
04.02.2026 11:54 Відповісти
Свобода слова це не коли можна говорити, якщо ти за, а коли можна говорити, навіть якщо ти проти і тебе не заблокують, і на тебе не стукатимуть модератору. Все у цьому світі пов'язане між собою. Ми самі винні у своїх бідах. Так і живемо.
04.02.2026 11:32 Відповісти
Оці 16 і 36%-це наш вирок
04.02.2026 11:32 Відповісти
Під час війни рівень демократичних свобод завжди знижується, це історичний факт, який стосується не лише України, а будь-якої держави Світу.
04.02.2026 13:21 Відповісти
Смішно читати, що ухілєсам замало демократії! Як би ці ухілєси самі пішли в тцк, як в лютому 22го, то московити так би не сунули по донецькій області!
05.02.2026 08:58 Відповісти
 
 