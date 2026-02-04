35% украинцев считают, что в стране недостаточно демократии. Среди причин - ТЦК, - опрос КМИС
Граждане, которые считают, что в Украине недостаточно демократии, объясняют свое мнение невозможностью критиковать власть, ограничением свободы слова, а также деятельностью ТЦК.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Демократия
36% опрошенных считают, что в Украине столько демократии, сколько должно быть в условиях военного положения. 6% считают, что демократии даже слишком много.
В то же время 35% считают, что сейчас демократии недостаточно. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.
Причины
Респондентам, которые считают, что сейчас в Украине мало демократии, был задан дополнительный вопрос в открытой форме, почему они придерживаются такого мнения. Итак, чаще всего респонденты связывали недостаток демократии сейчас с невозможностью критиковать власть / ограничением свободы слова (19%), деятельностью ТЦК (17%), тем, что интересы простых людей не учитываются / простые люди незащищены (16%), беззаконием / нарушением законов и превышением полномочий властью (15%), коррупцией (15%).
В то же время социологи отмечают, что мало кто говорил об отсутствии выборов (только 1%).
Также, поскольку вопрос мобилизации является чувствительным, говорится в исследовании, в пересчете на все население только 6% считают, что в стране недостаточно демократии, и при этом объясняют это действиями ТЦК.
Методология
Опрос проводился 23-29 января 2026 года. Всего опрошено 1003 респондента.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1%.
Виключно питання ухиляння від громадянських обов'язків.
Ну якось так собі бачить демократію нарід.
А ми дивуємося, що цей нарід періодично обирає авторитаризм та корупцію.
Бо у нас виходить, що Міндіч це фу, а занести лікарю хабар чи потягнути за кума це норм.
Буде вам демократія.
Єдиний правильний шлях - позбавити усіх ухилянтів взагалі якихось прав. Виборчих прав, водійських прав. Заблокувати нахєр усі банківські картки.
Коли ми повернемося - усі державні посади, можливість стати депутатом усіх рівнів (від селищної до Верховної ради) - виключно учасникам бойових дій.
Абсолютна нетолерантність до любих корупційних дій кого завгодно.
От тоді й поговоримо. Як вам така демократія, обісцянки?
міністра фінансів?
ну ти ж шариш у всьому тому що вмієш натискати на гачок?
Судячи по цьому опитуванню, багатьом, як виявляється, та демократія і не потрібна вже. 16% взагалі, мабуть, мріють про умовного «сраліна», аби тільки у вишиванці бігав і був незламним
P.S. вангую ще більше закручування гайок у осяжному майбутньому
Вона ґрунтується на принципах свободи, рівності, верховенства закону, чесних виборах, захисті прав меншості та поділі влади.
Ну прямо,як у нас зараз, з *верховенством права, з виборами і особливо з *рівністтю*
в країні повна клептократія та зачинені кордони
"замало демократії" ой ну посмішили
це вже белорусь чи ні?