35% украинцев считают, что в стране недостаточно демократии. Среди причин - ТЦК, - опрос КМИС

Граждане, которые считают, что в Украине недостаточно демократии, объясняют свое мнение невозможностью критиковать власть, ограничением свободы слова, а также деятельностью ТЦК.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Демократия

36% опрошенных считают, что в Украине столько демократии, сколько должно быть в условиях военного положения. 6% считают, что демократии даже слишком много.

В то же время 35% считают, что сейчас демократии недостаточно. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Причины

Респондентам, которые считают, что сейчас в Украине мало демократии, был задан дополнительный вопрос в открытой форме, почему они придерживаются такого мнения. Итак, чаще всего респонденты связывали недостаток демократии сейчас с невозможностью критиковать власть / ограничением свободы слова (19%), деятельностью ТЦК (17%), тем, что интересы простых людей не учитываются / простые люди незащищены (16%), беззаконием / нарушением законов и превышением полномочий властью (15%), коррупцией (15%).

В то же время социологи отмечают, что мало кто говорил об отсутствии выборов (только 1%).

Также, поскольку вопрос мобилизации является чувствительным, говорится в исследовании, в пересчете на все население только 6% считают, что в стране недостаточно демократии, и при этом объясняют это действиями ТЦК.

Методология

Опрос проводился 23-29 января 2026 года. Всего опрошено 1003 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1%.

