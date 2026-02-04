Politico: Европарламент не пришел к соглашению относительно торгового соглашения между ЕС и США

Депутаты Европейского парламента в комитете по международной торговле не смогли согласовать общую позицию относительно торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на участников закрытой встречи депутатов.

Переговоры в комитете решили продолжить как минимум до следующей недели. Предварительное голосование запланировано на 24 февраля, а окончательное решение парламент может принять в марте. Отсутствие компромисса уже нарушило график одобрения соглашения и отложило переговоры с правительствами стран ЕС и Еврокомиссией.

Споры вокруг пошлин и сроков действия соглашения

Во время обсуждения депутаты не смогли преодолеть разногласия по поводу отмены пошлин на американские промышленные товары и омаров. Этот вопрос является условием для возможного снижения пошлин США на европейские автомобили.

Члены комитета также не пришли к соглашению относительно срока действия ограничительных положений соглашения. Обсуждается период от 18 до 36 месяцев. Отдельно продолжаются споры о тарифных льготах, пока США сохраняют 50-процентные пошлины на европейскую сталь.

"Позиции остаются слишком далекими, чтобы говорить о быстром решении", – отметил один из участников встречи на условиях анонимности.

Политические риски и позиции фракций

Часть депутатов настаивает на включении в соглашение механизмов защиты от возможных решений президента США Дональда Трампа. Речь идет о возможности приостановления действия договоренностей в случае изменения политики Вашингтона.

В то же время правоцентристская Европейская народная партия поддерживает скорейшее одобрение соглашения. Во фракции подчеркивают необходимость восстановления трансатлантической торговли и снятия напряженности между ЕС и США.

Напомним, в январе Европарламент уже приостанавливал работу над соглашением. Это произошло после заявлений Дональда Трампа о возможных пошлинах и территориальных претензиях в отношении Гренландии.

