Politico: Европарламент не пришел к соглашению относительно торгового соглашения между ЕС и США

Между ЕС и США есть разногласия по торговому соглашению

Депутаты Европейского парламента в комитете по международной торговле не смогли согласовать общую позицию относительно торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на участников закрытой встречи депутатов.

  • Переговоры в комитете решили продолжить как минимум до следующей недели. Предварительное голосование запланировано на 24 февраля, а окончательное решение парламент может принять в марте. Отсутствие компромисса уже нарушило график одобрения соглашения и отложило переговоры с правительствами стран ЕС и Еврокомиссией.

Споры вокруг пошлин и сроков действия соглашения

Во время обсуждения депутаты не смогли преодолеть разногласия по поводу отмены пошлин на американские промышленные товары и омаров. Этот вопрос является условием для возможного снижения пошлин США на европейские автомобили.

Члены комитета также не пришли к соглашению относительно срока действия ограничительных положений соглашения. Обсуждается период от 18 до 36 месяцев. Отдельно продолжаются споры о тарифных льготах, пока США сохраняют 50-процентные пошлины на европейскую сталь.

"Позиции остаются слишком далекими, чтобы говорить о быстром решении", – отметил один из участников встречи на условиях анонимности.

Политические риски и позиции фракций

Часть депутатов настаивает на включении в соглашение механизмов защиты от возможных решений президента США Дональда Трампа. Речь идет о возможности приостановления действия договоренностей в случае изменения политики Вашингтона.

В то же время правоцентристская Европейская народная партия поддерживает скорейшее одобрение соглашения. Во фракции подчеркивают необходимость восстановления трансатлантической торговли и снятия напряженности между ЕС и США.

Напомним, в январе Европарламент уже приостанавливал работу над соглашением. Это произошло после заявлений Дональда Трампа о возможных пошлинах и территориальных претензиях в отношении Гренландии.

Причем здесь фейковый парламент, если все решения принимает император Урсула Железная Рука.
04.02.2026 19:17 Ответить
Мага-чорти смокчуть за педо-рамка і пуйла
04.02.2026 19:24 Ответить
Понятно, каждый сам за себя! Но лет десять назад увидел, как муравьи съедают Большого краба, но большой и страшный, но муравьев так много, что жизнь краба заканчивается, причем он не был их целью! Они просто проходили мимо!
04.02.2026 19:17 Ответить
Розбрід і шатання.... Буває!
04.02.2026 19:58 Ответить
04.02.2026 20:14 Ответить
 
 