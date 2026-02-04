Politico: Європарламент не дійшов згоди щодо торговельної угоди між ЄС і США

Депутати Європейського парламенту в комітеті з міжнародної торгівлі не змогли узгодити спільну позицію щодо торговельної угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico з посиланням на учасників закритої зустрічі депутатів.

Переговори у комітеті вирішили продовжити щонайменше до наступного тижня. Попереднє голосування заплановане на 24 лютого, а фінальне рішення парламент може ухвалити у березні. Відсутність компромісу вже порушила графік схвалення угоди та відклала переговори з урядами країн ЄС і Єврокомісією.

Суперечки навколо мит і термінів дії угоди

Під час обговорення депутати не змогли подолати розбіжності щодо скасування мит на американські промислові товари та омарів. Це питання є умовою для можливого зниження мит США на європейські автомобілі.

Члени комітету також не дійшли згоди щодо строку дії обмежувальних положень угоди. Обговорюється період від 18 до 36 місяців. Окремо тривають суперечки щодо тарифних пільг, поки США зберігають 50-відсоткові мита на європейську сталь.

"Позиції залишаються надто далекими, щоб говорити про швидке рішення", – зазначив один з учасників зустрічі на умовах анонімності.

Політичні ризики та позиції фракцій

Частина депутатів наполягає на включенні до угоди механізмів захисту від можливих рішень президента США Дональда Трампа. Йдеться про можливість призупинення дії домовленостей у разі зміни політики Вашингтона.

Водночас правоцентристська Європейська народна партія підтримує якнайшвидше схвалення угоди. У фракції наголошують на необхідності відновлення трансатлантичної торгівлі та зняття напруги між ЄС і США.

Нагадаємо, у січні Європарламент уже призупиняв роботу над угодою. Це сталося після заяв Дональда Трампа про можливі мита та територіальні претензії щодо Гренландії.

