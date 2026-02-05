В Белом доме обсуждают возможное ослабление иммиграционных мер

Дональд Трамп заявил, что лично дал указание вывести 700 военнослужащих из Миннесоты, где продолжаются протесты против действий миграционных служб.

Як повідомляє CNN, реакція Білого дому на загострення ситуації в регіоні.

Трамп заявил, что решение принято после серии протестов и резонансных инцидентов с летальным исходом. Также он допустил возможность корректировки иммиграционной политики, подчеркнув, что полного отказа от жесткого курса не будет.

Решение относительно военных и позиция президента

Президент США заявил, что приказ Министерству внутренней безопасности о выводе военных поступил непосредственно от него. Он подчеркнул, что ситуация требует контроля, но без лишней эскалации.

"Я понял, что, возможно, нам понадобится немного более мягкий подход, но все равно нужно быть жестким", - отметил Дональд Трамп.

По его словам, администрация ожидает информации о лицах, которых удерживают правоохранительные органы, в частности - подозреваемых в тяжких преступлениях. Трамп также заявил, что уровень преступности в Миннесоте якобы снизился благодаря действиям его команды.

Протесты и последствия иммиграционной операции

Протесты начались после масштабной спецоперации Министерства внутренней безопасности США, начатой 22 января в штате Мэн. Ее официальной целью был поиск иностранцев с криминальным прошлым.

Во время операции агент иммиграционной службы застрелил 37-летнюю гражданку США Рене Николь Гуд. Впоследствии стало известно о гибели медбрата Алекса Претти. Эти события вызвали массовые акции протеста в более чем десяти городах страны.

На фоне скандала уровень одобрения иммиграционной политики Дональда Трампа снизился до самого низкого показателя с момента его возвращения в Белый дом.

