У Білому домі обговорюють можливе послаблення імміграційних заходів

Дональд Трамп заявив, що особисто дав вказівку вивести 700 військовослужбовців із Міннесоти, де тривають протести проти дій міграційних служб.

Як повідомляє CNN, присвяченому реакції Білого дому на загострення ситуації в регіоні.

Трамп заявив, що рішення ухвалене після серії протестів і резонансних інцидентів із летальними наслідками. Також він припустив можливість коригування імміграційної політики, наголосивши, що повної відмови від жорсткого курсу не буде.

Рішення щодо військових і позиція президента

Президент США заявив, що наказ Міністерству внутрішньої безпеки про виведення військових надійшов безпосередньо від нього. Він підкреслив, що ситуація вимагає контролю, але без зайвої ескалації.

"Я зрозумів, що, можливо, нам знадобиться трохи м’якший підхід, але все одно потрібно бути жорстким", – зазначив Дональд Трамп.

За його словами, адміністрація очікує інформації про осіб, яких утримують правоохоронні органи, зокрема підозрюваних у тяжких злочинах. Трамп також заявив, що рівень злочинності в Міннесоті нібито знизився завдяки діям його команди.

Протести та наслідки імміграційної операції

Протести спалахнули після масштабної спецоперації Міністерства внутрішньої безпеки США, розпочатої 22 січня у штаті Мен. Її офіційною метою був пошук іноземців із кримінальним минулим.

Під час операції агент імміграційної служби застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Згодом стало відомо про загибель медбрата Алекса Претті. Ці події спричинили масові акції протесту у понад десяти містах країни.

На тлі скандалу рівень схвалення імміграційної політики Дональда Трампа знизився до найнижчого показника з моменту його повернення до Білого дому.

