Россияне атаковали три района Днепропетровщины: один человек погиб и один ранен

В течение дня 5 февраля российские войска наносили удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе российская армия убила человека. В результате артобстрела райцентра погибла 81-летняя женщина. Соболезнования родным и близким.



Кроме Никополя, под ударом были Червоногригоровская, Покровская, Марганецкая громады. Они пострадали от атак артиллерией и FPV-дронами.

В результате атак повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод. А также предприятие.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удары КАБом и беспилотниками по Покровской и Николаевской громадам.

В результате обстрелов пострадал 25-летний мужчина. Его госпитализировали.

Кроме того, горели хозяйственная постройка и жилой дом. Еще один – разрушен. Повреждены также автомобиль и экскаватор.

Криворожский район

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за попадания БПЛА повреждены солнечные панели.