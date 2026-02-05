Россияне атаковали три района Днепропетровщины: один человек погиб и один ранен
В течение дня 5 февраля российские войска наносили удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе российская армия убила человека. В результате артобстрела райцентра погибла 81-летняя женщина. Соболезнования родным и близким.
Кроме Никополя, под ударом были Червоногригоровская, Покровская, Марганецкая громады. Они пострадали от атак артиллерией и FPV-дронами.
В результате атак повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод. А также предприятие.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удары КАБом и беспилотниками по Покровской и Николаевской громадам.
В результате обстрелов пострадал 25-летний мужчина. Его госпитализировали.
Кроме того, горели хозяйственная постройка и жилой дом. Еще один – разрушен. Повреждены также автомобиль и экскаватор.
Криворожский район
В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за попадания БПЛА повреждены солнечные панели.
