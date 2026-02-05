Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: одна людина загинула й одну поранено

Упродовж дня 5 лютого російські війська завдавали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині російська армія вбила людину. Через артобстріл райцентру загинула 81-річна жінка. Співчуття рідним та близьким.



Окрім Нікополя, під ударом були Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади. Вони потерпали від атак артилерією та FPV-дронами.

Унаслідок атак пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач та газогін. А також підприємство.

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили КАБом та безпілотниками по Покровській та Миколаївській громадах.

Через обстріли постраждав 25-річний чоловік. Його госпіталізували.

Крім того, горіли господарська споруда та оселя. Ще одна – потрощена. Пошкоджені й авто та екскаватор.

Криворізький район

У Зеленодольській громаді Криворізького району через влучання БпЛА побиті сонячні панелі.