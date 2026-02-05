Глава ОБСЕ Кассис после визита в Киев поехал в Москву: Диалог требует привлечения всех сторон

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис прибыл с визитом в Москву.

Об этом он написал в соцсети Х.

ОБСЕ – платформа для диалога

В частности, Кассис отметил, что после визита в Украину он вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Ферридуном Синирлиоглу прибыл в Москву.

"Диалог требует привлечения всех сторон. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – написал Кассис.

Что предшествовало?

Напомним, 2 февраля в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции для возвращения украинских детей.

