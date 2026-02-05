РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14277 посетителей онлайн
Новости Визит генсека ОБСЕ в Россию
1 039 4

Глава ОБСЕ Кассис после визита в Киев поехал в Москву: Диалог требует привлечения всех сторон

Глава ОБСЕ Кассис поехал в Москву

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис прибыл с визитом в Москву.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ОБСЕ – платформа для диалога

В частности, Кассис отметил, что после визита в Украину он вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Ферридуном Синирлиоглу прибыл в Москву.

"Диалог требует привлечения всех сторон. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – написал Кассис.

Читайте также: Генсек ОБСЕ Синирлиоглу во время визита в Москву пожал руку Лаврову: МИД Украины отреагировал

Глава ОБСЕ Кассис поехал в Москву

Что предшествовало?

  • Напомним, 2 февраля в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.
  • Президент Украины Владимир Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции для возвращения украинских детей.

Читайте также: ОБСЕ может взять на себя вспомогательную роль в случае прекращения огня в Украине, - глава организации Кассис

Автор: 

визит (3211) ОБСЕ (4770) россия (97514)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОБСЕ у свій час провели вибри в Чечні, коли став президентом Масхадов. Ну потім канечно забілі на ето дело і злінялі. Делов-то. Ну падумаєшь, геноцид, нада разгаваривать.
показать весь комментарий
05.02.2026 20:01 Ответить
Отримувати інструкції поїхали?
показать весь комментарий
05.02.2026 20:23 Ответить
Не тільки. Ще й гонорар.
показать весь комментарий
05.02.2026 21:52 Ответить
 
 