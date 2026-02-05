Глава ОБСЕ Кассис после визита в Киев поехал в Москву: Диалог требует привлечения всех сторон
Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис прибыл с визитом в Москву.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
ОБСЕ – платформа для диалога
В частности, Кассис отметил, что после визита в Украину он вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Ферридуном Синирлиоглу прибыл в Москву.
"Диалог требует привлечения всех сторон. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – написал Кассис.
Что предшествовало?
- Напомним, 2 февраля в Киев прибыл действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним Украину посетил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции для возвращения украинских детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий05.02.2026 20:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий05.02.2026 20:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Дужан Міхал
показать весь комментарий05.02.2026 21:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль