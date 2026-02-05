Глава ОБСЄ Кассіс після візиту до Києва поїхав до Москви: Діалог вимагає залучення всіх сторін

Чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс приїхав з візитом до Москви.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

ОБСЄ – платформа для діалогу

Так, Кассіс зазначив, що після візиту до України він разом із генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірлиоглу прибув до Москви.

"Діалог вимагає залучення всіх сторін. Саме так ОБСЄ підтверджує свою роль як платформи для діалогу та готовність підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", – написав Кассіс.

Що передувало?

Нагадаємо, 2 лютого до Києва прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Разом з ним Україну відвідав генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

Президент України Володимир Зеленський запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції для повернення українських дітей.

