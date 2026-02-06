Враг больше всего атаковал на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и осуществил 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Зеленая Долина, Левадное, Орлы, Просяна Днепропетровской области;

Рождественка, Барвиновка, Копани, Воздвижовка, Зализнычное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное, Лесное, Любицкое, Долинка, Зеленая Диброва Запорожской области;

Веселое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 76 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загризово и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставок, Дибровы.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровское направление: РФ бьет по логистике и закидывает группы в тылы ВСУ, - 152 ОЕБр

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил три атаки, в районе Злагоды и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении состоялось 23 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Зализнычного, Прилук, Варваровки, Святопетровки, Зеленого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Староукраинка остается под контролем ВСУ, - Силы обороны юга

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, наземную станцию управления БПЛА, восемь средств вражеских РВиА, четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 720 человек. Также наши воины обезвредили шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 826 беспилотных летательных аппаратов, 162 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.