Россияне с помощью дрона ликвидировали своего соратника, который шел сдаваться в плен бойцам 24-й ОМБр

Российские войска продолжают демонстрировать тактику "заградительных отрядов", уничтожая собственных солдат за попытку сохранить жизнь. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована драматическая видеозапись, на которой зафиксирована расправа оккупантов над своим же бойцом.

Двое военнослужащих РФ приняли решение прекратить участие в войне и сдаться в плен воинам 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.

Билет в один конец:

  • Отказ от боя: Захватчики оставили оружие на позициях и начали бежать в сторону украинских укреплений, где их ждали наши защитники для проведения процедуры сдачи в плен.

  • Удар в спину: Российское командование, заметив отступление своих бойцов через камеру БПЛА, направило дрон-камикадзе по собственным подчиненным. Один из россиян был догнан и убит точным попаданием своего же дрона.

  • Успешный плен: Второму оккупанту повезло больше - несмотря на огонь со стороны своих, он смог добраться до украинских позиций и успешно сдаться. Теперь он находится в безопасности и пополнит обменный фонд.

Этот инцидент является очередным подтверждением того, что для Кремля собственные солдаты - лишь расходный материал, а попытка сдаться в плен для них часто становится опаснее, чем пребывание под украинскими обстрелами.

"Россияне убили дроном своего же бойца, который шел сдаваться ВСУ. Двое военных РФ согласились сдаться воинам 24-й бригады им. Короля Данила, оставили оружие и побежали в сторону украинских позиций. По дороге одного из них догнал и убил свой же дрон. Другой смог добежать", - отмечается в комментарии.

так само як і МН17
підари коли-небудь щось визнавали?
06.02.2026 10:46
24-ка красені
бережи Вас Боже, Воїни!
06.02.2026 10:37
Крім того, на дроні вони бачили хрести і шильдик "путін - *****"....
06.02.2026 10:48
Ну, русня скаже, що доказатєльств, что дрон бил россійскім, нєт.
06.02.2026 10:42
так само як і МН17
підари коли-небудь щось визнавали?
06.02.2026 10:46
Головне в тому, що наші/європейці почнуть сумніватись. Русня завжди буде вірити в те, що вигідно.
06.02.2026 10:54
Крім того, на дроні вони бачили хрести і шильдик "путін - *****"....
06.02.2026 10:48
навряд. вони, навпаки, скажуть, шо то їхній дрон, бо узкіє нє сдаютса. )
06.02.2026 13:10
Навіть звірі не знищують собі подібних! Кацапи гірші за звірів...
06.02.2026 11:14
Та ладно, ще й як знищують. І навіть інколи потім їдять. Хоча звірі ніколи нікого не вбивають заради розваги і "пріроста тєріторій". Так шо в цій частині ви праві - кацапи гірші за звірів.
06.02.2026 11:26
Тепер він перебуває у безпеці та поповнить обмінний фонд.
--------------------
Шутка дня. Его там сразу при обмене обнулят. Может лучше пусть в плену сидит и делает чтонить полезное? Ну, условно говоря, варежки шьёт.
06.02.2026 11:16
Пощастило орку,ще поживе.А що далі?Хіба тільки РДК.Ну обміняють його.Знову в штурма,або в тюрму.В них є стаття за добровільну здачу в полон.
06.02.2026 11:16
Та хто там це буде відслідковувати. Розкаже потім, шо штурмував поки патрони не закінчилися і саперна лопатка не затупилася. На це йому скажуть "молодець! мужик! Ось тобі нова саперна лопатка, а он - лєсополка. Вперед!".
06.02.2026 11:28
Є відео,є дронщики які забаранили свого,є примітний будинок,тобто відомо точне місце де здався.А після полону вони місяць на фільтрації у фсби сидять.Виявляють врагов народа,отщєпєнцев)). Карпенко (Апостол) казав що після таких перевірок деякі просто зникають.
06.02.2026 11:40
після обміну знову піде на штурма
вже є підари, яких по четвертому колу наші у полон брали
06.02.2026 11:30
Якщо когось із москалів чотири рази брали в полон як ви пишете, то я вважаю в цьому є користь хоч в тому, що кожного разу його обмінювали на когось із чотирьох українських полонених.
06.02.2026 11:58
незначне уточнення: обміняли допоки трьох, хоча дійсно, є ще шанси на четвертий обмін
06.02.2026 12:03
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
06.02.2026 13:37
ВІН НЕ НАМ НЕ ЇМ НЕПОТРІБЕН !)
06.02.2026 20:53
ВОТ ЯКЩО Б ТАК МІНДІЧ БІГ !?)
06.02.2026 20:54
які свині нас хочуть захватити
07.02.2026 08:52
 
 