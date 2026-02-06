Россияне с помощью дрона ликвидировали своего соратника, который шел сдаваться в плен бойцам 24-й ОМБр

Российские войска продолжают демонстрировать тактику "заградительных отрядов", уничтожая собственных солдат за попытку сохранить жизнь. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована драматическая видеозапись, на которой зафиксирована расправа оккупантов над своим же бойцом.

Двое военнослужащих РФ приняли решение прекратить участие в войне и сдаться в плен воинам 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.

Билет в один конец:

Отказ от боя: Захватчики оставили оружие на позициях и начали бежать в сторону украинских укреплений, где их ждали наши защитники для проведения процедуры сдачи в плен.

Удар в спину: Российское командование, заметив отступление своих бойцов через камеру БПЛА, направило дрон-камикадзе по собственным подчиненным. Один из россиян был догнан и убит точным попаданием своего же дрона.

Успешный плен: Второму оккупанту повезло больше - несмотря на огонь со стороны своих, он смог добраться до украинских позиций и успешно сдаться. Теперь он находится в безопасности и пополнит обменный фонд.

Этот инцидент является очередным подтверждением того, что для Кремля собственные солдаты - лишь расходный материал, а попытка сдаться в плен для них часто становится опаснее, чем пребывание под украинскими обстрелами.

"Россияне убили дроном своего же бойца, который шел сдаваться ВСУ. Двое военных РФ согласились сдаться воинам 24-й бригады им. Короля Данила, оставили оружие и побежали в сторону украинских позиций. По дороге одного из них догнал и убил свой же дрон. Другой смог добежать", - отмечается в комментарии.

