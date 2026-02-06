Росіяни дроном ліквідували свого поплічника, який йшов здатися у полон до бійців 24-Ї ОМБр. ВIДЕО

Російські війська продовжують демонструвати тактику "загороджувальних загонів", знищуючи власних солдатів за спробу зберегти життя. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано драматичний відеозапис, на якому зафіксовано розправу окупантів над своїм же бійцем.

Двоє військовослужбовців РФ прийняли рішення припинити участь у війні та здатися в полон воїнам 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Квиток в один бік:

Відмова від бою: Загарбники залишили зброю на позиціях та розпочали біг у бік українських укріплень, де на них чекали наші захисники для проведення процедури здачі в полон.

Удар у спину: Російське командування, помітивши відступ своїх бійців через камеру БпЛА, спрямувало дрон-камікадзе по власних підлеглих. Один з росіян був наздогнаний та вбитий точним влучанням свого ж дрона.

Успішний полон: Другому окупанту пощастило більше - попри вогонь з боку своїх, він зміг дістатися українських позицій та успішно здатися. Тепер він перебуває у безпеці та поповнить обмінний фонд.

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Цей інцидент є черговим підтвердженням того, що для Кремля власні солдати - лише витратний матеріал, а спроба здатися в полон для них часто стає небезпечнішою за перебування під українськими обстрілами.

"Росіяни вбили дроном свого же бійця, який йшов здаватися ЗСУ. Двоє військових РФ погодилися здатися воїнам 24-ї бригади ім. Короля Данила, залишили зброю і побігли в бік українських позицій. По дорозі одного з них наздогнав і вбив свій же дрон. Інший зміг добігти", - зазначається у коментарі.

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