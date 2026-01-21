Окупанти показали своє життя на війні: "Лютый бомж! Вон мышь полевую жарит, еб#ть! Где обоссался, там и сплю"
Російські військові продовжують демонструвати "високий рівень" забезпечення та побуту своєї армії. У мережі з’явилося відео, де загарбники хизуються своїм "бомж-привалом", облаштованим прямо серед сміття в одній із українських лісосмуг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах окупанти, не соромлячись нецензурної лайки, коментують власне жалюгідне існування. Один із героїв відео відверто називає себе "лютим бомжем", описуючи умови, в яких вони змушені перебувати.
Деталі "пікніка" загарбників:
Раціон: Через проблеми з провізією окупанти вдалися до полювання на гризунів - на відео зафіксовано, як вони смажать на багатті польову мишу.
Гігієна та сон: Загарбник цинічно зізнається у відсутності елементарних санітарних норм: "Де обісцявся, там і сплю".
Побут: Своє місцеперебування росіяни перетворили на звалище, де вони одночасно гріються біля багаття, готують їжу та відпочивають у багнюці.
Це відео є черговим доказом повної деморалізації та деградації особового складу окупаційних військ. Замість "другої армії світу" на кадрах постає угруповання мародерів та безхатьків, які нищать усе довкола себе.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
иліта *****
їли та пили й не таке
А в москолоти вихід є - сидіть, курво, вдома, жріть не мишей, пийте, хоч залийтеся!/ Нехай щастить!
аргументував, шо не тіко спецназ
А по-друге, грубі гроші! Які більш обіцяють, ніж дають, але такіх сум їм не заробити за все життя трьох поколінь!
Ось і лізуть.