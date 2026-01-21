Окупанти показали своє життя на війні: "Лютый бомж! Вон мышь полевую жарит, еб#ть! Где обоссался, там и сплю"

Російські військові продовжують демонструвати "високий рівень" забезпечення та побуту своєї армії. У мережі з’явилося відео, де загарбники хизуються своїм "бомж-привалом", облаштованим прямо серед сміття в одній із українських лісосмуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах окупанти, не соромлячись нецензурної лайки, коментують власне жалюгідне існування. Один із героїв відео відверто називає себе "лютим бомжем", описуючи умови, в яких вони змушені перебувати.

Деталі "пікніка" загарбників:

Раціон: Через проблеми з провізією окупанти вдалися до полювання на гризунів - на відео зафіксовано, як вони смажать на багатті польову мишу.

Гігієна та сон: Загарбник цинічно зізнається у відсутності елементарних санітарних норм: "Де обісцявся, там і сплю".

Побут: Своє місцеперебування росіяни перетворили на звалище, де вони одночасно гріються біля багаття, готують їжу та відпочивають у багнюці.

Це відео є черговим доказом повної деморалізації та деградації особового складу окупаційних військ. Замість "другої армії світу" на кадрах постає угруповання мародерів та безхатьків, які нищать усе довкола себе.

