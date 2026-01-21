Оккупанты показали свою жизнь на войне: "Лютый бомж! Вон мышь полевую жарит, еб#ть! Где обоссался, там и сплю"

Российские военные продолжают демонстрировать "высокий уровень" обеспечения и быта своей армии. В сети появилось видео, где захватчики хвастаются своим "бомж-привалом", обустроенным прямо среди мусора в одной из украинских лесополос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах оккупанты, не стесняясь нецензурной бранью, комментируют свое жалкое существование. Один из героев видео откровенно называет себя "злым бомжом", описывая условия, в которых они вынуждены находиться.

Детали "пикника" захватчиков:

Рацион: Из-за проблем с провизией оккупанты прибегли к охоте на грызунов - на видео зафиксировано, как они жарят на костре полевую мышь.

Гигиена и сон: Захватчик цинично признается в отсутствии элементарных санитарных норм: "Где обоссался, там и сплю".

Быт: Свое местонахождение россияне превратили в свалку, где они одновременно греются у костра, готовят еду и отдыхают в грязи.

Это видео является очередным доказательством полной деморализации и деградации личного состава оккупационных войск. Вместо "второй армии мира" на кадрах появляется группировка мародеров и бездомных, которые уничтожают все вокруг себя.

Внимание! Ненормативная лексика!

