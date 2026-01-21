Оккупанты показали свою жизнь на войне: "Лютый бомж! Вон мышь полевую жарит, еб#ть! Где обоссался, там и сплю"

Российские военные продолжают демонстрировать "высокий уровень" обеспечения и быта своей армии. В сети появилось видео, где захватчики хвастаются своим "бомж-привалом", обустроенным прямо среди мусора в одной из украинских лесополос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах оккупанты, не стесняясь нецензурной бранью, комментируют свое жалкое существование. Один из героев видео откровенно называет себя "злым бомжом", описывая условия, в которых они вынуждены находиться.

Детали "пикника" захватчиков:

  • Рацион: Из-за проблем с провизией оккупанты прибегли к охоте на грызунов - на видео зафиксировано, как они жарят на костре полевую мышь.

  • Гигиена и сон: Захватчик цинично признается в отсутствии элементарных санитарных норм: "Где обоссался, там и сплю".

  • Быт: Свое местонахождение россияне превратили в свалку, где они одновременно греются у костра, готовят еду и отдыхают в грязи.

Это видео является очередным доказательством полной деморализации и деградации личного состава оккупационных войск. Вместо "второй армии мира" на кадрах появляется группировка мародеров и бездомных, которые уничтожают все вокруг себя.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ну, для більшості кацапів, особливо для тих, що пруться вбивати українців, це звичний спосіб життя - жерти пацюків та спати у своїх же фекаліях… це ж їх «скрепи» все ж таки
Які ж вони милі. Їм безумовно личитиме свинець в голові.
асвабадітєлі Юропи, ****
иліта *****
асвабадітєлі Юропи, ****
иліта *****
*****, я більше нічого не розчув. Погано, що у цих підарів воюють усі молоді і здорові, а наші молоді і здорові - по ресторанах, спортзалах і закордонах.
якось краще дітей виховувати, ніж потрапити в полон до цих чортів, які голову відріжуть. поки наші молоді здорові керівники прой*бують мільярди в асфальт і буковель, бо 70 відсотків наріду за шашлики і розмінування проголосували.
Живе в гівні і йому так від того весело. Чи може радісний, що ще досі живий?
Та! - хоч на колінах - хоч на пузі а повзуть на землю України
І що характерно-їм це подобається.Перехід від пожирання мишей до пожирання людей-питання часу.
Звичайне оскотинювання, нічого дивного для кацапа.
Це все - питання МОРАЛІ.. Був такий науковець - Фрезер. Британський релігієзнавець. У нього є кілька серйозних книг по світовому релігієзнавству. Наприклад, "Золота гілка", чи "Фольклор у Старому завіті". Він там детально розтлумачує розвиток релігій, виходячи з самих первісних вірувань... І він навіть вказує на залишки "людоїдства" навіть у доталмудичних віруваннях предків юдеїв. Вони перенесені були з юдейства, у християнство.... Просто змінилася МОРАЛЬ і юдеїв, і християн... І поїдання плоті і крові стало "фігуральним"...
Ну хто служив у спецназі розуміє, що перед тим як їсти людей зїдається все інше
на Ілліча у Маріуполі переважно були нацгвардія, звичайні морпіхи, сухопутка, тероборона, поліція, дснс, прикордонники, військові моряки та мирняк (доволі багато)
їли та пили й не таке
Може тому, що в них не було виходу, нє? Що було оточення?!
А в москолоти вихід є - сидіть, курво, вдома, жріть не мишей, пийте, хоч залийтеся!/ Нехай щастить!
мова дописувача за спецназ, а не за цю підарню русняву
аргументував, шо не тіко спецназ
Картина "сміття у смітті"
Які ж вони кончені...
Але все це не заважає їм надалі захоплювати наші землі.
В тому то і справа. А нам морочать голову, "деморалізацією та деградацією". Ну і що?
Це реально антилюди. Воювати в таких умовах...здихати...замерзати... знущання терпіти невідомо за що...Це пи₴дець...Дуже тяжко з такими тваринами воювати.
По-перше, більшість тих, хто підписує той контракт, мешкає не в столицях, а в таких глубенях і з такою безнадією (родився у п'яних батьків, холод, голод, бруд, побої, потім школа, де нецікаво, водка в 12-13 років, десь у ці ж роки початок статевого життя з такими ж самками, якась проста робота, пияцтво, багнюка, оскаженіла від водки та безнадії жінка, верескливі та брудні діти... а потім рання смерть у канаві від водки чи на роботі від травми), що війна в Україні - це пригода, мандри та перший виїзд за кордон! "Мама, прєдставляєшь, у ніх "Нутелла" в кухнє стоіт!!! ОТКРИТАЯ!!!"
А по-друге, грубі гроші! Які більш обіцяють, ніж дають, але такіх сум їм не заробити за все життя трьох поколінь!
Ось і лізуть.
Чекаємо відосик, де це створіння без ноги ниє, типу "всє пасани пагіблі, толька я адін астался, евакуаціі нєт, связі нєт, укропи долбят, праклятая вайна!".
чим гірші умови життя у цивільному житті тим простіше набирати м'ясо на утілізацію
А те що наші власну сечу в кінці липня п'ють на позиціях, якщо пташка води не скине...так то нічого
Уютно так! По домашнєму!
кого і від чого можуть звільнити такі "Освободітелі"?
щоб вони всю свою короткую жізнь одну падаль єлі
