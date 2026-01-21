Оккупанты показали свою жизнь на войне: "Лютый бомж! Вон мышь полевую жарит, еб#ть! Где обоссался, там и сплю"
Российские военные продолжают демонстрировать "высокий уровень" обеспечения и быта своей армии. В сети появилось видео, где захватчики хвастаются своим "бомж-привалом", обустроенным прямо среди мусора в одной из украинских лесополос.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах оккупанты, не стесняясь нецензурной бранью, комментируют свое жалкое существование. Один из героев видео откровенно называет себя "злым бомжом", описывая условия, в которых они вынуждены находиться.
Детали "пикника" захватчиков:
-
Рацион: Из-за проблем с провизией оккупанты прибегли к охоте на грызунов - на видео зафиксировано, как они жарят на костре полевую мышь.
-
Гигиена и сон: Захватчик цинично признается в отсутствии элементарных санитарных норм: "Где обоссался, там и сплю".
-
Быт: Свое местонахождение россияне превратили в свалку, где они одновременно греются у костра, готовят еду и отдыхают в грязи.
Это видео является очередным доказательством полной деморализации и деградации личного состава оккупационных войск. Вместо "второй армии мира" на кадрах появляется группировка мародеров и бездомных, которые уничтожают все вокруг себя.
Внимание! Ненормативная лексика!
иліта *****
їли та пили й не таке
А в москолоти вихід є - сидіть, курво, вдома, жріть не мишей, пийте, хоч залийтеся!/ Нехай щастить!
аргументував, шо не тіко спецназ
А по-друге, грубі гроші! Які більш обіцяють, ніж дають, але такіх сум їм не заробити за все життя трьох поколінь!
Ось і лізуть.