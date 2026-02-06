В Европарламенте представили исследование о состоянии верховенства права в Украине и реформировании адвокатуры

В Европарламенте представили исследование, посвященное состоянию верховенства права в Украине, реформированию адвокатуры в контексте евроинтеграции и противодействию дезинформационным атакам со стороны РФ.

Что известно

В презентации приняли участие депутат Европарламента Рейнис Познякс, основатель американской организации Armada Network Дейл Армстронг, экс-директор IRI (IRI (International Republican Institute) в Украине Крис Холзен и бывший конгрессмен США Грег Харпер.

Армстронг подчеркнул, что для американской стороны было принципиально предоставить международному сообществу проверенные цифры в противовес политизированным заявлениям.

"Мы привлекли ведущих специалистов, чтобы представить вам нечто большее, чем просто чье-то мнение, и нечто большее, чем очередную "луна-камеру" или газетную статью. Для нас главное - фактические эмпирические данные. Это реальные показатели, собранные непосредственно в Украине", - заявил Армстронг.

Он сообщил, что отчет основан на опросе более 1000 респондентов: адвокатов, судей и прокуроров. Данные подтверждают высокий уровень институциональной стабильности Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) и ее способность проводить реформы в течение 11 лет войны.

Харпер подчеркнул, что независимость адвокатуры закреплена Конституцией Украины, и попытки ее подорвать во время войны являются частью информационных атак внешних сил.

"Мы не можем придавать значение группам и публикациям, цель которых - разрушить общественное доверие к профессии. Манипуляции, проводимые хорошо финансируемыми внешними группами, имеют мало общего с правдой. Результаты нашего исследования не указывают на дискредитацию адвокатуры. Наоборот, они свидетельствуют о высокой стабильности профессионального сообщества в условиях военного положения", - подчеркнул он.

Специалист по правительственным делам Крис Холзен предостерег от чрезмерного доверия к "теневым отчетам", которые часто готовятся без участия самой адвокатуры.

"Существует чрезмерная зависимость Брюсселя от узкого круга лиц и групп в Украине, которые формируют фрагментированную картину. Предложения радикально перестроить адвокатуру руками политически ориентированных общественных организаций - это попытка установить контроль над профессией, а не реально улучшить ее", - считает Холзен.

Якщо є такі адвокати як Татаров, Баканов, Єрмак то треба не реформувати а створювати по-новому адвокатуру.
"звіт базується на опитуванні понад 1000 респондентів: адвокатів, суддів та прокурорів"
Тобто опитали. Тобто найчесніших і непідкупних опитали.

Я все правильно зрозумів?
В Україні---адвокат є найважливішою ланкою в корупції ,це перший " звязковий" між кримінальником і слідчим,а в подальшому і суддею. НАЖАЛЬ ЦЕ ТАК,
Пропозиції радикально перебудувати адвокатуру руками політично орієнтованих громадських оорганізацій - це спроба встановити контроль над професією, а не реально покращити її", ось шо робить зеленське племя ,майже вже знищило сам захист адвокатури, в Україні , приближаючі тоталітарний режим для суспільства . Українці ,ви за це проголосували в 19р ? Бо суди трійці і вас не захистять , при такому розкладі, як шо влада захоче шось від вас ...
В Україні---адвокат є найважливішою ланкою в корупції ,це перший " звязковий" між кримінальником і слідчим,а в подальшому і суддею. НАЖАЛЬ ЦЕ ТАК,
ніц не зробиш...баканаФФи та єрмачки творять свої "справи"...
Коли адвокатів мобілізують, прямо під час судового засідання, то є стабільність!
Хм...опитали вовків чи чемні вовки?Раз я про вовків згадав-відомого суддю вовка теж опитали?
Реформувати адвокатуру, яку очолює неприхована пропарашна шавка ізовращенцева?
Реформувати гуньками адвокатуру, жернаковими-суд, а рябошляпка - прокуратуру, це.піздець як потужнл, круто, незламно і взагалі ху#єнно💥💥💥
Наш паравоз вперьод летіт в зекомуннє остановка, другого нет у нас путі на шеях всех веревка😕
👀Нардеп Гунько, який має https://t.me/bankovamail/15211 вирок від ВАКС, а від недавно ще одну підозру у корупції, увійшов до складу робочої групи щодо реформування адвокатури

Склад групи затверджений особисто премʼєркою Юлією Свириденко.

Не тим займаються! Змінюйте закони ЄС, щоб ЄС відповідав системі влади в Україні. Бо інакше ніяк Україну з Зельоною владою в ЄС не запихнути.
