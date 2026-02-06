У Європарламенті презентували дослідження про стан верховенства права в Україні та реформування адвокатури

У Європарламенті презентували дослідження, присвячене стану верховенства права в Україні, реформуванню адвокатури в контексті євроінтеграції та протидії дезінформаційним атакам з боку РФ.

Що відомо?

У презентації взяли участь депутат Європарламенту Рейніс Познякс, засновник американської організації Armada Network Дейл Армстронг, екс-директор IRI (IRI (International Republican Institute) в Україні Кріс Холзен та колишній конгресмен США Грег Харпер.

Армстронг наголосив, що для американської сторони було принципово надати міжнародній спільноті перевірені цифри на противагу політизованим заявам.

"Ми залучили провідних фахівців, щоб представити вам дещо більше, ніж просто чиюсь думку, і дещо більше, ніж чергову "луна-камеру" чи газетну статтю. Для нас головне - фактичні емпіричні дані. Це реальні показники, зібрані безпосередньо в Україні", - заявив Армстронг.

Він повідомив, що звіт базується на опитуванні понад 1000 респондентів: адвокатів, суддів та прокурорів. Дані підтверджують високий рівень інституційної стабільності Національної асоціації адвокатів України (НААУ) та її здатність проводити реформи протягом 11 років війни.

Гарпер підкреслив, що незалежність адвокатури закріплена Конституцією України, і спроби її підірвати під час війни є частиною інформаційних атак зовнішніх сил.

"Ми не можемо надавати ваги групам і публікаціям, чия мета - зруйнувати суспільну довіру до професії. Маніпуляції, що проводяться добре фінансованими зовнішніми групами, мають мало спільного з правдою. Результати нашого дослідження не вказують на дискредитацію адвокатури. Навпаки, вони свідчать про високу стабільність професійної спільноти в умовах воєнного стану", - наголосив він.

Спеціаліст з урядових справ Кріс Холзен застеріг від надмірної довіри до "тіньових звітів", які часто готуються без участі самої адвокатури.

"Існує надмірна залежність Брюсселя від вузького кола осіб та груп в Україні, які формують фрагментовану картину. Пропозиції радикально перебудувати адвокатуру руками політично орієнтованих громадських оорганізацій - це спроба встановити контроль над професією, а не реально покращити її", - вважає Холзен.

