У Європарламенті презентували дослідження про стан верховенства права в Україні та реформування адвокатури

Дослідження верховенства права та адвокатури в Україні

У Європарламенті презентували дослідження, присвячене стану верховенства права в Україні, реформуванню адвокатури в контексті євроінтеграції та протидії дезінформаційним атакам з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що відомо?

У презентації взяли участь депутат Європарламенту Рейніс Познякс, засновник американської організації Armada Network Дейл Армстронг, екс-директор IRI (IRI (International Republican Institute) в Україні Кріс Холзен та колишній конгресмен США Грег Харпер.

Армстронг наголосив, що для американської сторони було принципово надати міжнародній спільноті перевірені цифри на противагу політизованим заявам.

"Ми залучили провідних фахівців, щоб представити вам дещо більше, ніж просто чиюсь думку, і дещо більше, ніж чергову "луна-камеру" чи газетну статтю. Для нас головне - фактичні емпіричні дані. Це реальні показники, зібрані безпосередньо в Україні", - заявив Армстронг.

Він повідомив, що звіт базується на опитуванні понад 1000 респондентів: адвокатів, суддів та прокурорів. Дані підтверджують високий рівень інституційної стабільності Національної асоціації адвокатів України (НААУ) та її здатність проводити реформи протягом 11 років війни.

Гарпер підкреслив, що незалежність адвокатури закріплена Конституцією України, і спроби її підірвати під час війни є частиною інформаційних атак зовнішніх сил.

"Ми не можемо надавати ваги групам і публікаціям, чия мета - зруйнувати суспільну довіру до професії. Маніпуляції, що проводяться добре фінансованими зовнішніми групами, мають мало спільного з правдою. Результати нашого дослідження не вказують на дискредитацію адвокатури. Навпаки, вони свідчать про високу стабільність професійної спільноти в умовах воєнного стану", - наголосив він.

Спеціаліст з урядових справ Кріс Холзен застеріг від надмірної довіри до "тіньових звітів", які часто готуються без участі самої адвокатури.

"Існує надмірна залежність Брюсселя від вузького кола осіб та груп в Україні, які формують фрагментовану картину. Пропозиції радикально перебудувати адвокатуру руками політично орієнтованих громадських оорганізацій - це спроба встановити контроль над професією, а не реально покращити її", - вважає Холзен.

Автор: 

адвокат (958) Європарламент (1096) реформи (3205)
Топ коментарі
"звіт базується на опитуванні понад 1000 респондентів: адвокатів, суддів та прокурорів"
Тобто опитали. Тобто найчесніших і непідкупних опитали.

Я все правильно зрозумів?
06.02.2026 11:30 Відповісти
Пропозиції радикально перебудувати адвокатуру руками політично орієнтованих громадських оорганізацій - це спроба встановити контроль над професією, а не реально покращити її", ось шо робить зеленське племя ,майже вже знищило сам захист адвокатури, в Україні , приближаючі тоталітарний режим для суспільства . Українці ,ви за це проголосували в 19р ? Бо суди трійці і вас не захистять , при такому розкладі, як шо влада захоче шось від вас ...
06.02.2026 11:37 Відповісти
В Україні---адвокат є найважливішою ланкою в корупції ,це перший " звязковий" між кримінальником і слідчим,а в подальшому і суддею. НАЖАЛЬ ЦЕ ТАК,
06.02.2026 11:42 Відповісти
ніц не зробиш...баканаФФи та єрмачки творять свої "справи"...
06.02.2026 13:50 Відповісти
Коли адвокатів мобілізують, прямо під час судового засідання, то є стабільність!
06.02.2026 11:47 Відповісти
Якщо є такі адвокати як Татаров, Баканов, Єрмак то треба не реформувати а створювати по-новому адвокатуру.
06.02.2026 11:50 Відповісти
Хм...опитали вовків чи чемні вовки?Раз я про вовків згадав-відомого суддю вовка теж опитали?
06.02.2026 11:51 Відповісти
Реформувати адвокатуру, яку очолює неприхована пропарашна шавка ізовращенцева?
06.02.2026 12:00 Відповісти
Реформувати гуньками адвокатуру, жернаковими-суд, а рябошляпка - прокуратуру, це.піздець як потужнл, круто, незламно і взагалі ху#єнно💥💥💥
Наш паравоз вперьод летіт в зекомуннє остановка, другого нет у нас путі на шеях всех веревка😕
06.02.2026 13:08 Відповісти
👀Нардеп Гунько, який має вирок від ВАКС, а від недавно ще одну підозру у корупції, увійшов до складу робочої групи щодо реформування адвокатури

Склад групи затверджений особисто премʼєркою Юлією Свириденко.

06.02.2026 13:09 Відповісти
Не тим займаються! Змінюйте закони ЄС, щоб ЄС відповідав системі влади в Україні. Бо інакше ніяк Україну з Зельоною владою в ЄС не запихнути.
06.02.2026 13:48 Відповісти
 
 