США и РФ могут подписать пакет экономического сотрудничества на $12 трлн, - Зеленский

Существует вероятность подписания между США и Россией двусторонних документов, в частности об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пакет экономического сотрудничества

По словам президента, разведка показывала ему так называемый "пакет Дмитриева", который тот показывал в США.

"Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Россия передала США предложения по "восстановлению отношений", - Лавров

Ничего об Украине без Украины

Зеленский отметил, что в СМИ есть разные сигналы, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.

"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что украинская делегация сообщила позицию Президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины.

Читайте также: Россия и США обсудили устранение "раздражителей" в отношениях: прогресс - минимальный, - МИД РФ

"Украина будет демонстрировать свою реакцию на это в случае таких рисков", - добавил Зеленский.