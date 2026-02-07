США и РФ могут подписать пакет экономического сотрудничества на $12 трлн, - Зеленский

Существует вероятность подписания между США и Россией двусторонних документов, в частности об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам президента, разведка показывала ему так называемый "пакет Дмитриева", который тот показывал в США.

"Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", - рассказал Зеленский.

Ничего об Украине без Украины

Зеленский отметил, что в СМИ есть разные сигналы, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.

"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что украинская делегация сообщила позицию Президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины.

"Украина будет демонстрировать свою реакцию на это в случае таких рисков", - добавил Зеленский.

А тим часом Зеля не вимагає від Трампа запровадження все глибших санкцій на касапів за окупацію території України в її міжнародно визнаних кордонах.
07.02.2026 15:21 Ответить
Цьому обдолбаному хрипатику підсунули якусь дику маячню, а воно стрімголов спішить поділитися новиною, навіть не встигнувши подумати. Це дуже недобре , коли дурень стає президентом країни.
07.02.2026 15:24 Ответить
Это примерно из той же оперы как и Украине дадут 800 млрд на восстановление. ВВП всей раши 2.5 трлн долларов. Тем более , что будет происходить с этими общими проектами когда к примеру демократ снова станет презом сша
07.02.2026 15:19 Ответить
07.02.2026 15:24 Ответить
Будь які угоди з росією не варті паперу на якому вони підписані, але дурник Трамп буде бігати і розмахувати цими угодами з росією і кричати що це прекрасні чудові угоди і тепер путін його друг. Це ще раз доводить що розраховувати на придуркувату Америку не варто, а варто проводити мобілізацію молоді та жінок і посилювати бригади на фронті. Якби ми зараз мали потужні резерви, то після вимкнення Старлінків могли б піти у наступ і зламати російський спротив і вигнати росіян до кордонів 1991 року. Але непроведена мобілізація робить нас нікчемними в плані наступу. Чому Зеленський не проводив мобілізацію молоді? Чому і досі зволікає з цим? Яким потрібно бути нерозумним щоб не мобілізовувати молодь на війну?
07.02.2026 15:46 Ответить
А десь на березі річки сидить Китай і весело по філософськи усміхається з військово-фінансових американо-українсько-москальських ''торгів'' і очікує коли їхні трупи (бажано тільки москальські) пропливуть по цій річці...
07.02.2026 15:14 Ответить
07.02.2026 15:19 Ответить
Вові ********** підсовують різну маячню сивої кобили, яка потім звучить з його вуст, щоб весь світ бачив, наскільки дурний цей недопалок.
07.02.2026 15:27 Ответить
Не обов'язково демократ. Та й демократи є різні. Он, Трамп також "по молодості" був демократом; і його міністо МОЗ - також. і т.д. і т.п.
А тим часом всередині республіканської партії ще живе т.зв. "рейганівське крило", представники якого Нікі Хейлі, Джон Болтон, Дон Бейкон та інші складають внутрішньопартійну опозицію Трампу.
Всьому цивілізованому людству потрібно, щоб владою в США стали представники цивілізованої політики... А як вони будуть називатися - питання похідне.
07.02.2026 15:28 Ответить
07.02.2026 15:21 Ответить
І ніяких офіційних дипломатичних кроків, щоб натикати Трампа писком в Будапештський меморандум.
07.02.2026 23:36 Ответить
Можуть підписати, а можуть і не підписати.
07.02.2026 15:23 Ответить
Ну, це один з основних, якщо не головний, важіль впливу русні на Трампа.
Він же крім егоїзму (хачу Нобєля, хачу!) ще патологічно жадібний до грошей.
Намалюй число з тринадцятьма нулями - і він вже нічого окрім не бачить.
07.02.2026 15:49 Ответить
Ну точно ********....
07.02.2026 17:23 Ответить
Ще одна спроба росіян купити американців - нічого дивного.
Тільки американці будуть двічі дурнями, якщо погодяться на це знов. путін при першій же нагоді відіжме всі новозбудовані заводи та фабрики і направить все вкладене американцями бабло на нову війну.
"Make russia great again"?
