США и РФ могут подписать пакет экономического сотрудничества на $12 трлн, - Зеленский
Существует вероятность подписания между США и Россией двусторонних документов, в частности об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Пакет экономического сотрудничества
По словам президента, разведка показывала ему так называемый "пакет Дмитриева", который тот показывал в США.
"Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", - рассказал Зеленский.
Ничего об Украине без Украины
Зеленский отметил, что в СМИ есть разные сигналы, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.
"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что украинская делегация сообщила позицию Президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины.
"Украина будет демонстрировать свою реакцию на это в случае таких рисков", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тим часом всередині республіканської партії ще живе т.зв. "рейганівське крило", представники якого Нікі Хейлі, Джон Болтон, Дон Бейкон та інші складають внутрішньопартійну опозицію Трампу.
Всьому цивілізованому людству потрібно, щоб владою в США стали представники цивілізованої політики... А як вони будуть називатися - питання похідне.
Він же крім егоїзму (хачу Нобєля, хачу!) ще патологічно жадібний до грошей.
Намалюй число з тринадцятьма нулями - і він вже нічого окрім не бачить.
Тільки американці будуть двічі дурнями, якщо погодяться на це знов. путін при першій же нагоді відіжме всі новозбудовані заводи та фабрики і направить все вкладене американцями бабло на нову війну.
"Make russia great again"?