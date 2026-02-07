США та РФ можуть підписати пакет економічного співробітництва на $12 трлн, - Зеленський

Існує ймовірність підписання між США та Росією є ймовірність підписання двосторонніх документів, зокрема про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Пакет економічного співробітництва

За словами президента, розвідка показувала йому так званий "пакет Дмітрієва", який той показував у США.

"Там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", - розповів Зеленський.

Нічого про Україну без України

Зеленський зазначив, що у медіа є різні сигнали, що в цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.

"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", - наголосив він.

Глава держави додав, що українська делегація повідомила позицію Президента України, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України.

"Україна демонструватиме свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків", - додав Зеленський.