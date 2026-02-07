США та РФ можуть підписати пакет економічного співробітництва на $12 трлн, - Зеленський

Існує ймовірність підписання між США та Росією є ймовірність підписання двосторонніх документів, зокрема про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента, розвідка показувала йому так званий "пакет Дмітрієва", який той показував у США.

"Там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", - розповів Зеленський.

Нічого про Україну без України

Зеленський зазначив, що у медіа є різні сигнали, що в цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.

"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", - наголосив він.

Глава держави додав, що українська делегація повідомила позицію Президента України, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України.

"Україна демонструватиме свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків", - додав Зеленський.

Топ коментарі
А тим часом Зеля не вимагає від Трампа запровадження все глибших санкцій на касапів за окупацію території України в її міжнародно визнаних кордонах.
07.02.2026 15:21 Відповісти
Цьому обдолбаному хрипатику підсунули якусь дику маячню, а воно стрімголов спішить поділитися новиною, навіть не встигнувши подумати. Це дуже недобре , коли дурень стає президентом країни.
07.02.2026 15:24 Відповісти
Это примерно из той же оперы как и Украине дадут 800 млрд на восстановление. ВВП всей раши 2.5 трлн долларов. Тем более , что будет происходить с этими общими проектами когда к примеру демократ снова станет презом сша
07.02.2026 15:19 Відповісти
07.02.2026 15:24 Відповісти
Будь які угоди з росією не варті паперу на якому вони підписані, але дурник Трамп буде бігати і розмахувати цими угодами з росією і кричати що це прекрасні чудові угоди і тепер путін його друг. Це ще раз доводить що розраховувати на придуркувату Америку не варто, а варто проводити мобілізацію молоді та жінок і посилювати бригади на фронті. Якби ми зараз мали потужні резерви, то після вимкнення Старлінків могли б піти у наступ і зламати російський спротив і вигнати росіян до кордонів 1991 року. Але непроведена мобілізація робить нас нікчемними в плані наступу. Чому Зеленський не проводив мобілізацію молоді? Чому і досі зволікає з цим? Яким потрібно бути нерозумним щоб не мобілізовувати молодь на війну?
07.02.2026 15:46 Відповісти
А десь на березі річки сидить Китай і весело по філософськи усміхається з військово-фінансових американо-українсько-москальських ''торгів'' і очікує коли їхні трупи (бажано тільки москальські) пропливуть по цій річці...
07.02.2026 15:14 Відповісти
Вові ********** підсовують різну маячню сивої кобили, яка потім звучить з його вуст, щоб весь світ бачив, наскільки дурний цей недопалок.
Не обов'язково демократ. Та й демократи є різні. Он, Трамп також "по молодості" був демократом; і його міністо МОЗ - також. і т.д. і т.п.
А тим часом всередині республіканської партії ще живе т.зв. "рейганівське крило", представники якого Нікі Хейлі, Джон Болтон, Дон Бейкон та інші складають внутрішньопартійну опозицію Трампу.
Всьому цивілізованому людству потрібно, щоб владою в США стали представники цивілізованої політики... А як вони будуть називатися - питання похідне.
07.02.2026 15:28 Відповісти
І ніяких офіційних дипломатичних кроків, щоб натикати Трампа писком в Будапештський меморандум.
07.02.2026 23:36 Відповісти
Можуть підписати, а можуть і не підписати.
07.02.2026 15:23 Відповісти
Ну, це один з основних, якщо не головний, важіль впливу русні на Трампа.
Він же крім егоїзму (хачу Нобєля, хачу!) ще патологічно жадібний до грошей.
Намалюй число з тринадцятьма нулями - і він вже нічого окрім не бачить.
07.02.2026 15:49 Відповісти
07.02.2026 16:33 Відповісти
Ну точно ********....
07.02.2026 17:23 Відповісти
Ще одна спроба росіян купити американців - нічого дивного.
Тільки американці будуть двічі дурнями, якщо погодяться на це знов. путін при першій же нагоді відіжме всі новозбудовані заводи та фабрики і направить все вкладене американцями бабло на нову війну.
"Make russia great again"?
07.02.2026 20:17 Відповісти
 
 