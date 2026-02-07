США та РФ можуть підписати пакет економічного співробітництва на $12 трлн, - Зеленський
Існує ймовірність підписання між США та Росією є ймовірність підписання двосторонніх документів, зокрема про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Пакет економічного співробітництва
За словами президента, розвідка показувала йому так званий "пакет Дмітрієва", який той показував у США.
"Там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", - розповів Зеленський.
Нічого про Україну без України
Зеленський зазначив, що у медіа є різні сигнали, що в цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.
"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", - наголосив він.
Глава держави додав, що українська делегація повідомила позицію Президента України, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України.
"Україна демонструватиме свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тим часом всередині республіканської партії ще живе т.зв. "рейганівське крило", представники якого Нікі Хейлі, Джон Болтон, Дон Бейкон та інші складають внутрішньопартійну опозицію Трампу.
Всьому цивілізованому людству потрібно, щоб владою в США стали представники цивілізованої політики... А як вони будуть називатися - питання похідне.
Він же крім егоїзму (хачу Нобєля, хачу!) ще патологічно жадібний до грошей.
Намалюй число з тринадцятьма нулями - і він вже нічого окрім не бачить.
Тільки американці будуть двічі дурнями, якщо погодяться на це знов. путін при першій же нагоді відіжме всі новозбудовані заводи та фабрики і направить все вкладене американцями бабло на нову війну.
"Make russia great again"?